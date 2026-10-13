Ứng dụng Đồng hồ trên iPhone có một tính năng ít người biết

Kể từ khi ra mắt cùng chiếc iPhone đầu tiên cách nay 19 năm, ứng dụng Đồng hồ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người. Mặc dù thường được coi là một ứng dụng đơn giản, nhưng gần đây, một số tính năng ẩn thú vị của Đồng hồ được phát hiện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Apple chưa có lời giải thích rõ ràng cho lý do khiến thanh cuộn Đồng hồ dừng lại ở con số 16:39 ẢNH: K. VĂN

Một trong những điều kỳ lạ không phải ai cũng nhận ra là khi cuộn qua giờ và phút để đặt báo thức, thanh cuộn sẽ dừng lại ở thời điểm 4:39 (hoặc 16:39 theo định dạng 24 giờ). Chi tiết kỳ lạ khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do phía sau những con số này.

Ở thời điểm hiện tại, Apple chưa có lời giải thích chính thức, nhưng nhiều người dùng trên mạng xã hội đã đưa ra các giả thuyết, trong đó có ý kiến cho rằng hạn chế bắt nguồn từ thiết lập bộ đếm 999 phút từ điểm mốc cố định, và khi 999 phút ra giờ sẽ tương đương 16 giờ và 39 phút.

Thêm nhiều chi tiết thú vị của ứng dụng Đồng hồ chờ khám phá

Ngoài ra, một chi tiết thú vị khác là biểu tượng ứng dụng Đồng hồ không tĩnh mà luôn hiển thị thời gian hiện tại, bao gồm cả kim giây đang chuyển động. Tính năng này được Apple giới thiệu từ iOS 7, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thời gian mà không cần mở ứng dụng.

Nhưng trên các thiết bị chạy iOS 26.1 trở lên, chế độ nguồn điện thấp sẽ làm cho kim giây chuyển động theo kiểu tích tắc một lần mỗi giây, giống như đồng hồ thạch anh truyền thống, tạo ra một hiệu ứng hình ảnh khác biệt.

Bên cạnh đó, ứng dụng Đồng hồ còn cho phép người dùng chuyển đổi giữa mặt đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số và analog chỉ bằng một thao tác vuốt ngang màn hình.

Đối với những ai muốn thay đổi giao diện của ứng dụng Đồng hồ, iPhone còn cung cấp cho người dùng một số tùy chọn hiển thị. Người dùng có thể đặt iPhone nằm nghiêng khi sạc để chuyển sang chế độ chờ với màn hình đồng hồ lớn hơn.

Cuối cùng, để iPhone hoạt động như một chiếc đồng hồ để bàn, người dùng cần đảm bảo tính năng Màn hình luôn bật được kích hoạt trong Cài đặt > Màn hình & Độ sáng. Một số mẫu iPhone cũ có thể không hỗ trợ tính năng này, nhưng người dùng có thể dễ dàng bật màn hình bằng cách chạm nhẹ hoặc nhờ Siri hỗ trợ.

Với những tính năng thú vị nói trên, ứng dụng Đồng hồ trên iPhone không chỉ đơn thuần là một công cụ báo thức mà còn là một phần mở rộng tiện ích cho cuộc sống hằng ngày của người dùng.