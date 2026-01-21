'Ung dung, nhưng sẽ là ngựa chiến'

Anh chàng chuyên trị đeo kính đen - ra dáng "trai hư" trên sân khấu Vietnam Idol năm nào - ngoài đời lại đúng điệu "trai ngoan chính hiệu" với cặp mắt mí lót tinh nghịch cùng điệu cười hiền khô. "Nhưng 2026 thì không thể "hiền", năm ngựa mà, lại là năm tuổi nữa, phải phi thôi!", Huy nói.

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy Ảnh: NVCC





Quán quân không vội

Tròn 1 năm sau khi tung ra EP (một sản phẩm âm nhạc có quy mô trung bình, nằm giữa đĩa đơn và album - PV) mang tên 'N/ và chính thức "ra riêng", dừng đi tiếp với công ty quản lý, Quán quân Vietnam Idol 2023 dự kiến sẽ tung ra một album mà trong đó, anh chàng lịch lãm Hà An Huy sẽ bung tỏa với nhiều màu sắc hơn, tương ứng với 4 mùa trong năm. Sẽ không chỉ một Hà An Huy của những ca khúc ballad sở trường mà có thể còn là của house và jazz, thậm chí, là funny jazz. "Mọi người luôn nghĩ tôi thuộc về ballad. Nhưng thật ra con người tôi rất gần với jazz. Tôi luôn cảm thấy tâm trí mình thả lỏng nhất khi thuộc về jazz", Huy chia sẻ.

Tâm trí tôi - một bản hit của Hà An Huy tại Big Song Big Deal 2022 cũng chính là ca khúc có tính "tự họa" nhất, theo chia sẻ của anh với Thanh Niên. Huy bật mí, trong đó có hai câu sẽ là kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình: "Đi đâu mà vội", nhưng cũng "Không được dừng bước".

Huy không vội, bởi sau khi liên tiếp giành ngôi vị quán quân ở 2 cuộc thi lớn (Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023), thay vì tận dụng sức nóng của danh hiệu, anh lại lặng lẽ và thận trọng, thậm chí "có lúc stress" như anh nói, trong bài toán đi tiếp của mình. Những ca từ trong bản hit Rơi do Huy sáng tác có lúc như phần nào vận vào tác giả: Sáng một góc đời người/Hướng dương đã nhạt màu/Xa tầm tay thật rồi… Ngày hoa rực rỡ thì em rời đi/Vậy còn rừng hoa trao ai?...

"Hiểu được mình có gì, muốn gì bao giờ cũng là bài toán khó nhất với một người trẻ. Cũng chính vì điều đó mà tôi không muốn đi quá nhanh cho đến khi tìm được câu trả lời", Huy giải thích cho những quãng lặng của mình, khi từng bị cho là bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong sự nghiệp.

Sẽ là "ngựa chiến" ?

Trước giờ không vội nhưng 2026 thì khác. "Đây chắc chắn sẽ là năm mọi người nhìn thấy Hà An Huy lột xác, từ tạo hình tới phong cách âm nhạc, nhất định sẽ phá cách hơn hẳn và không ngoại trừ cả nổi loạn. Sẽ là một con ngựa phi nước đại, sau khi đã hít thở đủ sâu", chàng trai cầm tinh con ngựa quả quyết. Một gameshow lớn dự kiến lên sóng vào tháng 6 năm nay sẽ mang tới một Hà An Huy - phiên bản "ngựa chiến" mà trước đó gần như chưa từng xuất hiện. Rất có thể, sẽ là một Huy "ngổ ngáo", thay vì Huy lịch lãm.

"Nhìn vào vẻ ngoài "dễ bảo" của tôi, hẳn ít ai biết đặc sản của tôi là… độ lì. Tôi từng quyết chí đi thi The Voice Kids trong 2 năm liền và… trượt vỏ chuối, rồi 1 năm sau đó lại liều mình đi thi The Voice 2015, lần này thì thậm chí còn không được thi vì chưa đủ tuổi. Chỉ là, tôi luôn muốn đến những chỗ đó để quan sát thật kỹ xem ai là người được chọn, nhân tố nào giúp người ta có thể trở thành ngôi sao…", quán quân Vietnam Idol không che giấu "tham vọng" của mình.

Phần nào đó, trường hợp của Hà An Huy ít nhiều gợi liên tưởng đến Soobin Hoàng Sơn: cùng là con nhà nòi, bắt rễ sâu vào nhạc truyền thống; cùng nổi lên từ gameshow, cùng sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, chiều cao, sự "sạch", khả năng sáng tác và biết chơi nhiều nhạc cụ cùng tư duy âm nhạc hiện đại… Nhưng vì sao Hà An Huy chưa thể là Soobin? "Đó là một đàn anh mà tôi rất ngưỡng mộ, một người đã biết rõ thứ mình có và biết đưa ra những thứ thị trường cần. Phần nào đó, tôi cũng nghĩ những thứ mình có hẳn là những thứ thị trường cần, trộm vía! Có điều, cái tôi thiếu hẳn là một cú hích và một môi trường làm nghề ổn định, thay vì cứ đi đi về về giữa TP.HCM và Hà Nội thế này…", quán quân Vietnam Idol chia sẻ với Thanh Niên.

"Tính cách nổi bật của tôi là sự lạc quan. Trong các sáng tác của mình, dù phần nhiều mang âm hưởng buồn nhưng luôn tồn tại cái gọi là "ánh sáng cuối đường hầm", An Huy chia sẻ và thổ lộ thêm như mình từng viết trong Rơi: "Nhưng anh tin vào phép nhiệm màu/Chờ một ngày mai đến…". Người từng khiến Mỹ Tâm phải thốt lên trên hàng ghế giám khảo Vietnam Idol: "Thích Huy hơi nhiều!" khi nghe Huy cover bản hit Thích em hơi nhiều của Wren Evans tin rằng tới một ngày nào đó không xa, khán giả cũng sẽ "thích Huy hơi nhiều" nếu như Huy đủ đậm và trưng ra được cái sự "đậm" đó của mình.

Sâu trong ký ức của chàng trai 24 tuổi từng có một "bức họa nơi xa", như chính tên ca khúc Huy từng hát tại Vietnam Idol. "Khi sinh tôi vào năm con ngựa, mẹ từng mang về nhà một bức tranh ngựa. Tận tới giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh đàn ngựa phi như bay về phía trước, trong đó có một con ngựa trắng tuyệt đẹp, khác hẳn những con còn lại: nó vừa phi nước đại vừa toát lên một vẻ thong dong kỳ lạ…", Huy nhớ lại. Anhuyungdung từng được Huy chọn là ca khúc chủ đề trong EP 'N/, cũng thường được dùng để nhấn mạnh tâm thế sống, tâm thế làm nghề của anh trong showbiz. Thế nhưng từ 2026, con ngựa ung dung đó sẽ đồng thời là ngựa chiến, để bay về "bức họa nơi xa".