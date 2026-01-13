Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ứng viên thủ tướng Thái Lan gây bão với đề xuất '1 vợ 4 chồng'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/01/2026 21:02 GMT+7

Một ứng cử viên thủ tướng Thái Lan đã gây làn sóng tranh luận dữ dội sau khi đưa ra đề xuất cho phép một người phụ nữ có tối đa 4 người chồng, với điều kiện tất cả các bên liên quan đều đồng thuận.

Ông Mongkolkit Suksintharanont, ứng cử viên thủ tướng của đảng Lựa chọn mới Thái Lan (Thai Alternative Party), mới đây đăng tải trên mạng xã hội quan điểm cho rằng "xét về bình đẳng giới, phụ nữ không nên bị cấm có tối đa 4 người chồng, nếu các bên đều đồng ý". Ông gọi đây là một phần trong chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.

- Ảnh 1.

Ông Mongkolkit Suksintharanont (phải), ứng viên thủ tướng Thái Lan

ẢNH: Khaosod English

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên không gian mạng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Theo Khaosod English, dư luận tranh luận liệu đây là tư duy cấp tiến, một hình thức châm biếm chính trị hay đơn thuần là chiêu thức nhằm thu hút sự chú ý và kích hoạt thảo luận xã hội.

Đề xuất đa phu nói trên tiếp tục nối dài danh sách các ý tưởng chính sách gây tranh cãi mà ông Mongkolkit từng đưa ra. Chính trị gia này lâu nay xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua những tuyên bố gây sốc hơn là các chương trình hành động truyền thống.

Trước đó, ông từng đề xuất thành lập "lực lượng không gian" cho Thái Lan, trợ cấp tiền mặt cho phụ nữ mang thai nhằm đối phó tình trạng tỷ lệ sinh giảm, yêu cầu người trong độ tuổi lao động phải tập thể dục hằng ngày để được tăng lương cũng như tăng cường sức mạnh quân sự của quốc gia, thậm chí bao gồm khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, ông Mongkolkit chưa đưa ra bất kỳ giải thích cụ thể nào về cơ sở pháp lý hay hệ quả xã hội của đề xuất cho phép phụ nữ có nhiều chồng.

Tuy nhiên, phát biểu này đã góp phần khơi lại những cuộc tranh luận rộng lớn hơn tại Thái Lan về luật hôn nhân, khái niệm bình đẳng giới và vai trò của các thông điệp gây sốc trong diễn ngôn chính trị đương đại.

Thái Lan dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8.2.2026.

