Thế giới Chuyện lạ

Vợ đùa giả cảnh nhà bị đột nhập, chồng hốt hoảng gọi cảnh sát

Khánh An
15/11/2025 12:22 GMT+7

Một phụ nữ tại Mỹ sắp ra tòa về cáo buộc phạm tội liên quan việc dùng hình ảnh giả mạo cảnh nhà bị người lạ đột nhập để chơi khăm chồng.

Vợ dùng AI chơi khăm chồng bằng ảnh giả cảnh đột nhập , gây hoảng loạn - Ảnh 1.

Theo trung tâm cuộc gọi khẩn cấp hạt Montgomery, khoảng 40% đến 50% các cuộc gọi đến trung tâm là không khẩn cấp

ẢNH: CẢNH SÁT HẠT MONTGOMERY

Một phụ nữ tại khu vực Bắc Bethesda (hạt Montgomery, Maryland) sẽ ra tòa vào ngày 24.11 tới, sau khi bị truy tố vì dùng hình ảnh giả mạo có người đột nhập vào nhà để chơi khăm chồng, dẫn đến việc người chồng vội vã về nhà và gọi cảnh sát, theo Đài Fox News mới đây đưa tin.

Hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) dựng lên, được cô Moesha Gardener gửi cho chồng, cho thấy một người đàn ông đắp chăn và ngồi trên chiếc ghế sofa ở căn hộ tầng 3 của họ. Cô nói với chồng rằng người đàn ông trên đã đột nhập vào nhà của họ.

Người chồng là anh Donte Blash lập tức lên xe chạy về nhà và gọi cho cảnh sát, nói rằng vợ mình đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Khoảng 8 chiếc xe cảnh sát hú còi lao đến căn hộ.

Đến nhà hầu như cùng lúc với cảnh sát, anh Blash phát hiện người vợ mình vẫn an toàn, ngồi "bình thường" trên sofa cạnh một chiếc điện thoại đặt trên giá ba chân. Cô Garderner thú thật rằng đó là trò chơi khăm và cô đã dùng AI để tạo hình ảnh người đột nhập.

Cảnh sát khi đó thông báo cho các đồng nghiệp khác trên đường đến rằng họ không cần khẩn cấp.

Tài liệu tòa án mô tả rằng đến lúc đó, anh Blash "có cảm xúc lộ rõ trên khuôn mặt". Anh ấy đã lái xe về nhà "với tốc độ cao, chạy qua các ngã tư và vi phạm luật giao thông vì nghĩ rằng vợ mình đang gặp nguy hiểm".

Cô Gardener "thản nhiên trả lời rằng đó chỉ là một trò đùa và cô không ngờ anh ấy lại phản ứng nghiêm túc đến vậy", theo tài liệu của tòa.

Cảnh sát đã giải thích mức độ nghiêm trọng của hành động cô ấy. Theo đó, cô Gardener đã đặt cảnh sát "và cả cộng đồng" vào tình thế nguy hiểm và "không ai thấy trò đùa này hài hước hay thú vị".

"Lại một lần nữa, cô ấy trả lời rằng đó chỉ là một trò đùa", cảnh sát cho biết.

Cô bị buộc tội hai cáo buộc về việc khai báo sai sự việc phạm tội với 911 và được thả với tiền bảo lãnh 10.000 USD.

Theo bà Jennifer Reidy-Hall, giám đốc trung tâm cuộc gọi khẩn cấp hạt Montgomery, khoảng 40% đến 50% các cuộc gọi đến trung tâm là không khẩn cấp. Cơ quan này hy vọng sẽ giảm tải số lượng cuộc gọi bằng AI vào cuối năm sau.

Khám phá thêm chủ đề

