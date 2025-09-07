Giả dạng du khách gặp khó khăn để lừa đảo

Theo tờ The Straits Times, 2 bị cáo gồm nam 31 tuổi và nữ 30 tuổi đã lừa nạn nhân tại lối vào một siêu thị tại khu Joo Koon bằng cách giả dạng là du khách đến từ Hồng Kông đang cần tiền do thẻ ngân hàng bị lỗi.

Tiền mặt và những chiếc nhẫn vàng giả là tang vật trong vụ án ẢNH: CẢNH SÁT SINGAPORE

Các bị cáo nhờ nạn nhân đưa 800 SGD để thanh toán gấp cho khách sạn, đồng thời đưa ra một biên lai chuyển khoản giả làm bằng chứng. Để tăng thêm độ tin cậy, họ còn đưa cho nạn nhân một chiếc nhẫn vàng giả, nói trị giá 3.663 SGD. Nạn nhân sau đó rút 800 SGD để đưa cho kẻ lừa đảo, trước khi phát hiện mình không nhận được chuyển khoản, còn chiếc nhẫn là vàng giả.

Nạn nhân báo cảnh sát và cặp đôi trên bị bắt vào ngày 5.9. Cảnh sát thu giữ 15 chiếc nhẫn vàng giả, 1.578 SGD tiền mặt và các điện thoại di động liên quan. Hai bị cáo trên hiện đối diện mức án lên đến 10 năm tù giam.