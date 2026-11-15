Unilever hỗ trợ khám sức khỏe cho 1.000 người dân tại TP.HCM

Chương trình khám sức khoẻ được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có sốt xuất huyết và tay chân miệng ẢNH: NVCC

Chương trình khám sức khoẻ miễn phí hướng đến người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch, thực hiện các kiểm tra X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp và y học cổ truyền. Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá 30 triệu đồng tiền mặt.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng chăm sóc sức khỏe cần được thực hiện chủ động từ những thói quen hằng ngày trong mỗi gia đình. Theo ông Đức, việc hình thành thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ từ nhỏ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh tật. Tại ngày hội, trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi và thực hành kỹ năng rửa tay đúng cách.

Theo kế hoạch, Unilever sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho một trạm y tế, đồng thời trang bị 10 trạm rửa tay tại 10 trạm y tế cấp xã trên địa bàn TP.HCM. Các địa điểm và hạng mục hỗ trợ cụ thể sẽ được thống nhất sau khi khảo sát nhu cầu thực tế. Các trạm rửa tay dự kiến được bố trí tại những vị trí thuận tiện trong cơ sở y tế, kết hợp hướng dẫn vệ sinh tay nhằm giúp người dân dễ tiếp cận và duy trì thói quen vệ sinh hằng ngày.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, nói việc xây dựng những thói quen tốt cho sức khỏe và môi trường cần sự tham gia của người dân, cùng sự đồng hành của chính quyền, ngành y tế, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Trước đó, vào tháng 6.2026, Unilever Việt Nam và Lifebuoy cũng tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước tại TP.Cần Thơ, hỗ trợ khám bệnh cho người dân và cải thiện cơ sở vật chất y tế địa phương.