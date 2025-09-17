Ước mơ dang dở của nữ sinh bị tài xế 'cố tình cán chết sau tai nạn'

Hơn 3 ngày qua, căn nhà nhỏ ở thôn Văn Minh (xã Phú Xuyên, Hà Nội) chìm trong không khí tang thương. Trong căn nhà nhỏ, di ảnh nữ sinh Nguyễn Đào H.A (15 tuổi) được đặt trang trọng trên chiếc bàn thờ tạm. Những nén hương nghi ngút khói, tiếng khóc của mẹ, của bà, của người thân quặn thắt lòng người.

Ngôi nhà gia đình nạn nhân sinh sống ẢNH: Đ.H

Hàng xóm, bạn bè, thầy cô lần lượt đến thắp hương tiễn biệt. Ai cũng rưng rưng trước sự ra đi quá sớm của một nữ sinh hiền lành, chăm ngoan, vừa kịp chạm tay vào cánh cửa cấp 3 với bao ước mơ.

Ngồi lặng bên bàn uống nước, anh Nguyễn Văn Dư (43 tuổi, bố nạn nhân) như người mất hồn. Anh chẳng thể ngờ bi kịch lại giáng xuống tổ ấm mà vợ chồng anh đã xây dựng bấy lâu nay. Ngôi nhà vốn đã đơn sơ, chật hẹp, nay lại trở nên trống vắng, tang thương.

Ước mơ dang dở

Nén nỗi đau vào lòng, anh Dư kể, sáng 13.9, trong lúc đang đi làm tại làng Vạn Điểm, cách hiện trường không xa, anh nhận được cuộc điện thoại từ vợ nói có vụ tai nạn, nạn nhân giống con gái H.A. Lập tức, anh bỏ lại đồ đạc chạy ra hiện trường.

Khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt anh là những vết xe dài in hằn trên đường, cùng với tóc, máu. Những người chứng kiến nói nạn nhân đã được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.

Anh Nguyễn Văn Dư ẢNH: Đ.H

Anh Dư lại tức tốc tìm đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện để dò hỏi thông tin con gái. Tại đây, anh được người thân báo tin sét đánh "chắc cháu không qua khỏi đâu". Sau đó, bác sĩ thông báo H.A đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Người cha lại tức tốc thuê xe taxi, cùng người thân chạy đua với thời gian để đến Bệnh viện Bạch Mai. Tới nơi, thấy con "vẫn còn thở", các bác sĩ đang ra sức "kích tim" khiến anh thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Thế nhưng, khi các bác sĩ thông báo "không thể cứu được cháu vì "bụng bị thủng, mất máu quá nhiều", anh bị sụp đổ. Chứng kiến cảnh con gái ra đi đau đớn, lòng anh quặn lại rồi gào khóc trong tuyệt vọng.

"Hôm xảy ra tai nạn chưa đến giờ đi học, nhưng lúc đó ở đây mất điện, nhà nóng quá nên có thể cháu đi đến nhà bạn bè ở đâu đấy sớm hơn thường ngày", anh Dư nghẹn ngào nói.

Kể về hoàn cảnh gia đình, anh Dư cho biết, vợ chồng anh sinh được 2 người con, H.A là con cả, sau H.A còn một em gái 6 tuổi. Anh Dư là lao động chính trong nhà, ngày ngày làm thuê ở xưởng mộc, vợ anh làm nghề khảm trai, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào từng đơn hàng. Cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều năm qua, họ phải sinh hoạt trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp.

Anh Dư nghẹn ngào khi kể về con gái ẢNH: Đ.H

Thương con, vợ chồng anh cố gắng xoay sở, vay mượn khắp nơi, xây ngôi nhà mới mong con cái có chỗ ở khang trang, ổn định. Nhưng ngôi nhà ấy mới chỉ xong phần thô, cửa sổ chưa lắp, tường chưa quét sơn, nhiều góc còn trống trơn.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, H.A rất ngoan, học giỏi và nghe lời bố mẹ. Tháng 6 vừa rồi, H.A thi đỗ cả hai trường THPT Phú Xuyên A và THPT Tân Dân, cuối cùng chọn Tân Dân - ngôi trường nữ sinh đặt nguyện vọng 1. Mới đây, H.A còn xin đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ, nhưng khi sắp bước vào năm học mới, anh Dư khuyên con nghỉ để tập trung học tập.

"Con bảo thích học khối C, muốn sau này làm nghề có kinh tế ổn định để lo cho bố mẹ và em gái. Cháu còn nói sẽ học thật giỏi để không phụ công lao của chúng tôi. Ai ngờ, lời hứa ngày nào giờ mãi mãi dang dở", anh Dư nghẹn lại.

Ngôi nhà cả gia đình anh Dư sinh sống ẢNH: Đ.H

Bố nữ sinh xấu số cho biết, con gái đã mất nên vụ việc sẽ chờ cơ quan chức năng điều tra kết luận, mong có một bản án thích đáng để đòi lại công bằng cho cháu H.A.

Người dân phải chặn đầu xe bồn để đưa nạn nhân ra ngoài

Trong khi đó, tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn - gầm cầu chui Vạn Điểm, người dân sống gần khu vực và một số tài xế công nghệ chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ vẫn liên tục bàn tán về khoảnh khắc kinh hoàng khi nạn nhân bị xe bồn kéo lê.

Một nhân chứng cho biết, sau va chạm, chiếc xe bồn đã tiếp tục di chuyển về phía trước, đẩy theo nữ sinh khiến bụng nạn nhân mài xuống đường. Chiếc xe kéo lê nạn nhân khoảng 7 - 8 m mới dừng lại.

"Điều khiến mọi người bức xúc nhất là khi có người hô hoán, tài xế vẫn không dừng lại kiểm tra. Chúng tôi phải chặn đầu xe của đối tượng để đưa nạn nhân ra ngoài", nhân chứng nói.

Trước đó, tối 14.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội giết người.

Khoảng 9 giờ 20 ngày 13.9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông do Long cầm lái và xe máy điện. Vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, song nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 19 giờ ngày 13.9 Long mới đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại trụ sở công an, Long khai nhận sau khi xảy ra va chạm đã cố ý lái xe kéo lê nạn nhân trên đường khiến nạn nhân thương tích nặng rồi tử vong.

Long khai mục đích cố tình kéo lê nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn nhằm cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù để không phải đền bù tiền cho nạn nhân.