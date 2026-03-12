Uống bao nhiêu nước là đủ để bảo vệ thận?

Sau đây, bác sĩ Udit Gupta, chuyên gia tư vấn thận học tại Bệnh viện đa khoa ISIC (Ấn Độ), giải mã những lầm tưởng phổ biến về việc uống nước.

Mọi người cần chính xác 8 ly nước mỗi ngày. Quy tắc này không áp dụng cho tất cả mọi người. Nhu cầu về nước thực tế khác nhau tùy vào cân nặng, khí hậu, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe. Bác sĩ Gupta giải thích: Riêng đối với sức khỏe thận, điều quan trọng nhất là cấp nước nhất quán để hỗ trợ lượng nước tiểu bình thường - khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày ở người lớn.

Uống đủ nước mỗi ngày là một phần quan trọng của sức khỏe thận Ảnh: AI

Càng nhiều nước càng tốt cho thận. Nhiều người cho rằng uống càng nhiều nước càng giúp thận lọc sạch độc tố. Tuy nhiên, thừa nước có thể gây hại. Bác sĩ Gupta cảnh báo: Thừa nước có thể làm loãng nồng độ natri trong máu, gây hạ natri máu - vốn rất nguy hiểm, theo tờ Hindustan Times.

Nước tiểu trong suốt nghĩa là uống đủ nước. Màu nước tiểu không nhất thiết phải trong suốt. Theo bác sĩ chuyên khoa thận, nước tiểu không màu đôi khi là dấu hiệu của thừa nước. Thay vào đó, nước tiểu màu vàng nhạt mới là biểu hiện của cấp nước đầy đủ. Nước tiểu màu vàng đậm hoặc màu hổ phách nghĩa là cơ thể đang mất nước và cần tăng lượng chất lỏng.

Bạn chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Cảm giác khát thường báo hiệu cơ thể đã mất nước nhẹ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ và người già có thể không nhận ra tín hiệu khát. Ngoài ra, vận động viên, người bị sốt, nôn mửa, tiêu chảy hoặc sống ở vùng khí hậu nóng nên chủ động duy trì cấp nước thay vì chỉ dựa vào cơn khát.

Thận thực sự cần bao nhiêu nước?

Hầu hết người lớn cần khoảng 2 - 3 lít chất lỏng mỗi ngày, bao gồm nước từ thực phẩm và đồ uống.

Người bệnh thận mạn tính hoặc suy thận không thể lọc chất thải hiệu quả, vì vậy cần hạn chế lượng nước uống vào cần theo chỉ dẫn của bác sĩ tùy theo giai đoạn bệnh. Khi bệnh thận tiến triển, chức năng thận giảm đi, khả năng đào thải chất lỏng dư thừa qua nước tiểu của cơ thể cũng giảm theo.

Lời khuyên giúp uống đủ nước

Dưới đây là lời khuyên đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày.