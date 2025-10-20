Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống ca cao nguyên chất: lợi ích kép cho tim và não

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/10/2025 19:20 GMT+7

Ca cao nguyên chất là loại ca cao không pha đường hoặc qua chế biến nhiều. Chúng không chỉ có hương vị thơm tự nhiên mà còn lưu giữ gần như nguyên vẹn các hợp chất sinh học có lợi.

Ca cao nguyên chất chứa hàm lượng cao epicatechin, catechin và procyanidin. Đây là những chất chống ô xy hóa rất mạnh, có tác dụng ức chế quá trình ô xy hóa cholesterol "xấu" LDL, bảo vệ mạch máu, giảm viêm và cải thiện lipid máu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ca cao nguyên chất tốt cho sức khỏe hơn cacao thêm đường, sữa

Uống ca cao nguyên chất sẽ đem lại những lợi ích sau cho não bộ và hệ tim mạch:

Ca cao nguyên chất giúp giảm huyết áp

Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh ca cao giàu flavanol làm giảm huyết áp ở người có nguy cơ hoặc đã bị huyết áp cao. Chất flavanol trong ca cao có thể kích thích enzyme eNOS, làm tăng sản xuất nitric oxide, chất khí giãn mạch quan trọng. Kết quả là giúp giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch.

Giảm nguy cơ hình thành cục máu đông

Một khía cạnh quan trọng khác trong bảo vệ tim mạch là giảm nguy cơ đông máu bất thường. Các nghiên cứu cho thấy flavanol và polyphenol trong ca cao sẽ ức chế kết tập tiểu cầu và giảm viêm. Các tác động tích cực này giúp ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông trong mạch máu.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Ổn định lipid máu

Một trong những cơ chế quan trọng làm xơ vữa mạch là cholesterol "xấu" LDL bị ô xy hóa. Các polyphenol trong cacao giúp giảm thành phần LDL ô xy hóa và tăng khả năng chống ô xy hóa huyết tương. Do đó, uống ca cao nguyên chất thường xuyên sẽ phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển bệnh xơ vữa động mạch, bảo vệ trái tim và hệ mạch máu.

Tăng lưu lượng máu não

Một trong những lợi ích đáng chú ý của flavanol trong ca cao là khả năng làm tăng lưu lượng máu não. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrients phát hiện khi những người tham gia nghiên cứu được uống cacao giàu flavanol, lưu lượng máu tới não của họ đã tăng, đặc biệt vùng hippocampus chịu trách nhiệm cho trí nhớ.

Bảo vệ tế bào thần kinh

Flavanol trong ca cao còn có khả năng tham gia vào các đường truyền tín hiệu tế bào thần kinh, kích thích sự sinh mạch thần kinh trong mô não. Nhiều bằng chứng nghiên cứu phát hiện flavonoid có trong vùng hippocampus, vỏ não và cần thiết cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng tế bào thần kinh.

Hơn nữa, tác dụng cải thiện lưu thông máu não kết hợp với giảm viêm, giảm căng thẳng ô xy hóa của ca cao cũng góp phần ngăn chặn tổn thương thần kinh trong các bệnh thoái hóa như Alzheimer.

Để tối ưu lợi ích, ngoài chọn ca cao nguyên chất thì cần không thêm đường hoặc ít đường. Cách uống này đảm bảo lượng flavanol không bị pha loãng do đường, sữa hoặc chất béo phụ gia, theo Medical News Today.

