Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện lợi ích của trà xanh, ca cao

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sai lầm nghiêm trọng khi 'bỏ đói tế bào ung thư'; Lợi ích sức khỏe ít được biết đến của vitamin C; Không ăn sáng liệu có gây hại cho tim?...

Thích ăn các món giàu chất béo, cần làm gì để giảm tác hại lên mạch máu?

Ăn nhiều chất béo sẽ khiến dễ tăng cân và gây ra nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây phát hiện một dưỡng chất có thể giúp giảm các tác động này.

Một trong những thời điểm mà chúng ta thích ăn thực phẩm có nhiều chất béo nhất là lúc đang bị căng thẳng. Vì căng thẳng sẽ đẩy nồng độ hoóc môn cortisol trong cơ thể lên cao, từ đó tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là những món có nhiều chất béo và đường.

Chất chống ô xy hóa flavanol trong ca cao, trà xanh có tác dụng giúp bảo vệ chức năng mạch máu ẢNH: AI

Nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Birmingham (Anh) phát hiện ăn các món giàu chất béo khi đang căng thẳng sẽ tác động tiêu cực đến chức năng mạch máu và lượng ô xy lên não. Thế nhưng, chất chống ô xy hóa flavanol trong ca cao lại có tác dụng giúp bảo vệ chức năng mạch máu. Bên cạnh cacao, một món khác cũng chứa hàm lượng flavanol rất cao là trà xanh.

Trong nghiên cứu, nhóm khoa học đã cho các tình nguyện viên ăn 2 chiếc bánh bơ sừng bò với 10 gram bơ muối, 1,5 lát phô mai và 250 ml sữa nguyên chất. Sau đó, họ được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm một uống một ly ca cao có hàm lượng chất chống ô xy hóa flavanol cao, nhóm còn lại cũng uống ca cao nhưng hàm lượng flavanol thấp.

Sau đó, các tình nguyện viên được yêu cầu làm bài kiểm tra tính nhẩm. Nhóm nghiên cứu cũng đo lưu lượng máu ở cẳng tay, hoạt động tim mạch và lượng ô xy đến vỏ não trán trước. Việc hoàn thành các bài kiểm tra gây áp lực tương tự như trạng thái căng thẳng thường ngày.

Kết quả nghiên cứu phát hiện ở những người uống ca cao ít flavanol, chức năng mạch máu của họ đã bị suy giảm khi trải qua căng thẳng. Trong khi đó, nhóm người uống ca cao có nhiều flavanol lại không gặp tình trạng như vậy. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.12.

Lợi ích sức khỏe ít được biết đến của vitamin C

Vitamin C đặc biệt tốt cho làn da. Nó giúp da sản sinh collagen, một loại protein quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi. Ngoài ra, vitamin C còn bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Vitamin C còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Nó cũng hỗ trợ quá trình hấp thu sắt và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bà Isabel Vasquez, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, chia sẻ một số lợi ích sức khỏe ít được biết đến của vitamin C .

Ổi rất giàu vitamin C Ảnh: M.Phúc

Cải thiện sức khỏe da. Một số dấu hiệu đặc trưng của thiếu vitamin C là lâu lành vết thương và da yếu. Collagen là thành phần chính của mô liên kết, và vitamin C cần thiết cho quá trình hình thành collagen. Vì vậy, khi bạn không tiêu thụ đủ vitamin C, collagen bị suy giảm, khiến da bạn xấu đi.

Vitamin C cũng hoạt động cùng với vitamin E, một chất chống oxy hóa khác, để ngăn ngừa tổn thương da do tia UV có hại.

Tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C cũng có lợi ích cho hệ miễn dịch, vì da là một trong những hệ thống phòng thủ của cơ thể chúng ta chống lại mầm bệnh.

Không chỉ dừng lại ở da, vitamin C còn tham gia vào 2 hệ thống miễn dịch của cơ thể: Hệ miễn dịch bẩm sinh (phản ứng nhanh) và hệ miễn dịch thích ứng (phản ứng đặc hiệu với từng loại mầm bệnh). Nhờ khả năng chống oxy hóa, vitamin C bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.12.

Bác sĩ giải thích: Không ăn sáng liệu có gây hại cho tim?

Một số người hầu như không ăn sáng, có chăng chỉ là 1 tách cà phê hoặc một ổ bánh mì. Những người theo chế độ nhịn ăn gián đoạn có thể luôn bỏ bữa sáng, chọn bữa trưa làm bữa ăn đầu tiên.

Nhưng bạn có biết điều quan trọng gì sẽ xảy ra nếu bạn bỏ bữa sáng?

Theo một phân tích tổng hợp năm 2020 trên tạp chí khoa học Obesity, bỏ bữa sáng có thể làm tăng cholesterol "xấu". Kết quả cho thấy cholesterol "xấu" của những người bỏ bữa sáng cao hơn 9 điểm so với những người ăn sáng. Tuy nhiên, tiến sĩ - bác sĩ Joel Fuhrman cho hay bỏ bữa sáng không nhất thiết là có hại cho tim.

Một trong những công thức nấu ăn nhanh của bác sĩ Fuhrman bao gồm yến mạch, hạt chia, dâu tây, quả óc chó và sữa hạt ẢNH: PEXELS

Bác sĩ Fuhrman giải thích: Cơ thể có thể huy động các lipid dự trữ (như chất béo và cholesterol) khi không có thức ăn nạp vào cơ thể và điều này có thể làm tăng tạm thời cholesterol "xấu". Nhưng không có nghĩa là việc giải phóng cholesterol dự trữ tạm thời này làm tăng nguy cơ tim mạch.

Tuy nhiên, bác sĩ Fuhrman cho biết những người duy trì ăn sáng có xu hướng lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn trong suốt ngày. Họ cũng có xu hướng quan tâm đến sức khỏe hơn và tập thói quen tập thể dục. Những người ít quan tâm đến sức khỏe hơn có thể bỏ bữa sáng nhưng ăn vặt nhiều hơn. Điều này có thể giải thích tại sao nhiều nghiên cứu nhận thấy người ăn sáng có chất lượng chế độ ăn uống và sức khỏe tốt hơn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!