Uống cà phê pha chanh có giúp giảm cân?

Ông Dimple Jangda, chuyên gia về đường ruột ở Ấn Độ, cho biết cà phê có chứa caffeine giúp cải thiện trao đổi chất và quá trình oxy hóa chất béo. Chanh có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất, vì vậy, bạn không nên uống nhiều tách cà phê với chanh để giảm cân.

Sự kết hợp giữa chanh và cà phê có thể mang lại những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Healthshots.

Cà phê chứa chất chống oxy hóa, chanh là nguồn vitamin C dồi dào, cả hai đều rất tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch Ảnh: Freepik

Giảm viêm

Trong một nghiên cứu gần đây, người ta thấy rằng cà phê có nhiều chất chống oxy hóa nhất (200 đến 550 mg mỗi cốc) so với trà và rượu vang đỏ. "Cà phê chứa axit chlorogenic và chanh cũng có chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể", chuyên gia Dimple Jangda cho biết.

Tăng cường khả năng miễn dịch

100 gram chanh chứa 53 mg vitamin C, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Cà phê chứa chất chống oxy hóa, chanh là nguồn vitamin C dồi dào, cả hai đều rất tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch.

Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn

Vitamin C, có nhiều trong chanh, có thể giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Chuyên gia Dimple Jangda cho biết "Khi thêm chanh vào cà phê, nó có thể giúp hấp thụ chất chống oxy hóa và một số hợp chất có lợi từ cà phê tốt hơn".

Có thể tốt cho da

Vì cả cà phê và chanh đều có chất chống oxy hóa nên chúng có thể tốt cho da. Vitamin C trong chanh có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể và loại bỏ độc tố. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da. Trong một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (Nhật Bản), cà phê được phát hiện có hiệu quả trong việc cải thiện độ ẩm và chức năng hàng rào bảo vệ da.

Lưu ý khi pha cà phê với chanh

Pha cà phê với một ít nước nóng và thêm một ít nước cốt chanh. Khuấy đều và nhâm nhi khi còn ấm.

Lưu ý: Không thêm chanh vào cà phê nếu nó có sữa, vì điều này sẽ làm mòn niêm mạc dạ dày và gây ra các triệu chứng như khó tiêu, ợ nóng và tiêu chảy.

Có tác dụng phụ không?

Chanh và cà phê đều có tính axit, những người có vấn đề về ợ nóng, cảm giác nóng rát ở dạ dày hoặc các triệu chứng tiêu chảy nên tránh loại thức uống này.

Nếu bạn có răng hoặc nướu nhạy cảm, bạn nên tránh pha cà phê với chanh, vì sự kết hợp này có thể ảnh hưởng đến răng của bạn.

Những người bị các vấn đề về giấc ngủ nên tránh dùng cà phê vì caffeine có thể gây khó ngủ.