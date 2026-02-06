Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống cà phê thời điểm nào trong ngày tốt cho tim mạch?

Liên Châu
Liên Châu
06/02/2026 18:02 GMT+7

Các nghiên cứu quan sát gần đây cho thấy những người uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong tim mạch thấp hơn so với người không uống hoặc uống rải rác cả ngày.

Trước thực tế cà phê ngày càng trở thành thức uống phổ biến, và nhận được nhiều quan tâm về đồ uống này với sức khỏe tim mạch, do chúng có thể gây "say" khiến nhịp tim nhanh hơn bình thường, GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19.8 chia sẻ, từ các dữ liệu khoa học hiện nay, câu trả lời tương đối rõ ràng: với người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê vừa phải thường không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, và có thể mang lại một số lợi ích.

Uống cà phê thời điểm nào trong ngày tốt cho tim mạch?- Ảnh 1.

Uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng cùng lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe tim mạch

ẢNH LIÊN CHÂU

Nhiều phân tích lớn được trình bày tại Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) cho thấy uống khoảng 2 - 3 ly cà phê mỗi ngày liên quan với giảm nguy cơ bệnh tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Những lợi ích này được cho là không chỉ đến từ caffeine, mà còn từ các hợp chất chống ô xy hóa, chống viêm có trong cà phê.

Bác sĩ tim mạch cũng lưu ý về thời điểm uống cà phê và sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu quan sát gần đây cho thấy những người uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong tim mạch thấp hơn so với người không uống hoặc uống rải rác cả ngày. 

Điều này rất hợp lý dưới góc nhìn tim mạch, bởi uống cà phê muộn dễ gây rối loạn giấc ngủ, mà mất ngủ kéo dài lại là yếu tố nguy cơ âm thầm của bệnh tim.

Ngủ kém, hồi hộp, trào ngược dạ dày… là những cái hệ quả thường gặp của việc uống quá đà hoặc uống quá muộn.

Cảnh báo những tác hại khi uống cà phê lúc đói

Với người đã có bệnh tim mạch, không khẳng định "có hoặc không" uống cà phê cho tất cả, mà cần sử dụng phù hợp với từng nhóm. Trong đó, nhóm thường  (sức khỏe tim mạch được kiểm soát ổn định và uống điều độ) và người có bệnh mạch vành ổn định, đã điều trị đều, không có triệu chứng hồi hộp rõ khi dùng caffeine, vẫn uống được.

Với người có rung nhĩ hoặc tiền sử loạn nhịp: dữ liệu mới không ủng hộ quan niệm "phải kiêng tuyệt đối", thậm chí có thử nghiệm cho thấy 1 ly/ngày có thể không xấu. Tuy vậy, mỗi người có "ngưỡng" khác nhau.

Chuyên gia tim mạch cũng chia sẻ thêm, cà phê chứa nhiều hợp chất sinh học (như polyphenol) có liên quan đến giảm viêm, cải thiện chuyển hóa, có thể góp phần vào các kết quả "có lợi" trong nghiên cứu cộng đồng. Nhiều phân tích trên quần thể lớn ghi nhận mức uống vừa phải (thường khoảng 2 - 3 ly/ngày) liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong.

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, bằng chứng từ các tổ chức, diễn đàn tim mạch lớn cho thấy uống vừa phải thường không làm tăng nguy cơ bệnh tim, và nhiều nghiên cứu còn thấy liên quan với nguy cơ thấp hơn, dù không khẳng định tuyệt đối "công dụng" này.

Khám phá thêm chủ đề

