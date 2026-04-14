Uống dầu cá omega-3 hằng ngày: Thêm tác dụng bất ngờ

Tuy nhiên, có một lợi ích bất ngờ của viên uống bổ sung này, ít người biết đến. Đó là hỗ trợ khả năng sinh sản, theo trang tin Verywell Health.

Ông Jonathan Purtell, chuyên gia dinh dưỡng, đang làm việc tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), cho biết: Axit béo omega-3 còn có công dụng đặc biệt đối với khả năng sinh sản, thông qua các lợi ích sau:

Có một lợi ích bất ngờ của viên uống bổ sung này, ít người biết đến. Đó là hỗ trợ khả năng sinh sản Ảnh: AI

Có thể tăng cường hoóc môn và khả năng sinh sản

Trong phân tích đánh giá, tổng hợp 13 nghiên cứu, bao gồm 6.121 người tham gia, được công bố trên tạp chí khoa học Heliyon A cell Press Journal năm 2024, các chuyên gia tại Trường Y Đại học Israel và Hebrew (Israel) đã phát hiện chất béo omega-3 có thể cải thiện đáng kể khả năng sinh sản bằng cách tăng tỷ lệ mang thai và thụ tinh, kể cả thụ tinh trong ống nghiệm.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ PMC, bao gồm 78 phụ nữ thừa cân hoặc béo phì, mắc hội chứng buồng trứng đa nang và có kinh nguyệt không đều, được theo dõi trong 8 tuần. Kết quả đã phát hiện bổ sung dầu cá omega-3 giúp ích cho những bệnh nhân này bằng cách giảm nồng độ testosterone (một loại hoóc môn sinh dục nam) trong huyết thanh và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Có thể hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh

Omega-3 có thể giúp hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh và sự phát triển của thai nhi ở phụ nữ trẻ. Tiến sĩ Doha Ayish, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Houston Methodist West (Mỹ), giải thích: Chất béo omega-3 đã được chứng minh là hỗ trợ sự phát triển mắt và não bộ khỏe mạnh của thai nhi ở phụ nữ mang thai. Bác sĩ Ayish cho biết: Bổ sung đủ dầu cá omega-3 cũng giúp giảm nguy cơ sinh non và trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh sức khỏe sinh sản, omega-3 còn mang lại những lợi ích toàn diện khác.

Sức khỏe não bộ: Omega-3 giúp não hoạt động tốt hơn, giảm viêm và tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Xương và khớp: Bổ sung dầu cá omega-3 cũng giúp giảm nguy cơ loãng xương, giảm đau và cải thiện chức năng khớp ở bệnh nhân thoái hóa khớp.

Tim mạch: Omega-3 giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và bảo vệ chống lại bệnh tim. Đặc biệt, nó giúp bù đắp một phần tác động bảo vệ tim bị suy giảm do lượng estrogen giảm ở phụ nữ sau mãn kinh.

Nguồn cung cấp omega-3 tốt nhất

Cơ thể không thể tự sản xuất omega-3, vì vậy cần phải bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc qua viên uống bổ sung. Chuyên gia dinh dưỡng Vanessa King, Giám đốc Dinh dưỡng lâm sàng tại hệ thống y tế The Queen's Health Systems (Mỹ), khuyên: Nếu có thể, tốt nhất nên hấp thu omega-3 từ thực phẩm như cá hồi, quả óc chó, hạt chia, hạt lanh hoặc trứng. Nếu không thể đáp ứng qua chế độ ăn, cần uống viên bổ sung dầu cá omega-3, theo Verywell Health.