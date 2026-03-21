Sức khỏe

Bổ sung dầu cá omega-3: Phát hiện thêm điều bất ngờ

Thiên Lan
21/03/2026 07:36 GMT+7

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường duy trì thói quen bổ sung dầu cá Omega-3 mỗi ngày. Loại vi chất này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tim mạch, giảm viêm, cải thiện thị lực và góp phần phát triển trí não.

Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Binghamton (Mỹ) thực hiện đã phát hiện thêm tác dụng tuyệt vời của việc bổ sung dầu cá omega-3.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, căng thẳng dường như trở thành điều khó tránh. Không ít người loay hoay tìm cách kiểm soát nhưng vẫn rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy, chỉ với những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Bổ sung dầu cá omega-3: Phát hiện thêm điều bất ngờ - Ảnh 1.

Bổ sung dầu cá omega-3 hằng ngày hoặc ít nhất là 4 lần mỗi tuần giúp kiểm soát căng thẳng tốt hơn

Ảnh: AI

Nhằm tìm hiểu xem liệu các hoạt động thường nhật như thói quen như ăn sáng, giấc ngủ, tập thể dục, đặc biệt là bổ sung dầu cá omega-3 có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát căng thẳng hay không, các nhà nghiên cứu đã khảo sát khoảng 400 người tham gia về các thói quen này. Sau đó, họ phân tích mối liên hệ giữa các thói quen kể trên với khả năng quản lý căng thẳng của những người tham gia.

Kết quả đã phát hiện ra rằng bổ sung dầu cá omega-3 hằng ngày hoặc ít nhất là 4 lần mỗi tuần giúp kiểm soát căng thẳng tốt hơn, theo trang web của Binghamton University.

Đồng thời kết quả cũng chỉ ra rằng duy trì nếp sống lành mạnh cũng giúp kiểm soát căng thẳng hiệu quả hơn.

Cụ thể như sau:

  • Ăn sáng ít nhất 5 lần mỗi tuần.
  • Ngủ từ 6 tiếng trở lên mỗi đêm.
  • Tập thể dục hơn 20 phút mỗi ngày.

Kết quả cũng cho thấy các thói quen lành mạnh này hỗ trợ lẫn nhau, góp phần tạo nên sức mạnh giúp bạn quản lý căng thẳng tốt hơn.

Ngược lại, thiếu ngủ và thường xuyên ăn thức ăn nhanh khiến bạn trở nên "yếu đuối" hơn trước áp lực cuộc sống. 

Tin liên quan

Bổ sung dầu cá omega-3: Ai nên dùng nhất?

Bổ sung dầu cá omega-3: Ai nên dùng nhất?

Nhiều người có thói quen bổ sung dầu cá omega-3 mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe. Loại dưỡng chất này được cho là có thể hỗ trợ tim mạch, cải thiện chức năng não, giảm viêm... khi sử dụng đúng cách.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3, điều gì xảy ra với mức mỡ máu?

Bổ sung dầu cá omega-3: Nên uống hằng ngày hay cần có thời gian nghỉ?

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá omega-3 Dầu cá căng thẳng ăn sáng Giấc ngủ Tập thể dục
