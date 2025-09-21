Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống gì sau plank để tăng hiệu quả giảm mỡ?

Ngọc Quý
21/09/2025 00:08 GMT+7

Plank làm săn chắc cơ bụng và kích thích quá trình giảm mỡ toàn thân. Ngoài tập luyện, thức uống sau khi tập cũng có vai trò quan trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả đốt mỡ.

Để tăng hiệu quả giảm mỡ, sau khi plank, mọi người có thể dùng những thức uống sau:

Sữa bổ sung protein

Sau khi plank, cơ bắp cần protein để phục hồi và phát triển. Một ly sinh tố với bột protein sẽ bổ sung a xít amino cần thiết, đồng thời tạo cảm giác no lâu, tránh ăn vặt sau đó, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Uống gì sau plank để tăng hiệu quả giảm mỡ ? - Ảnh 1.

Bổ sung sữa protein sau tập luyện giúp tăng cơ và hỗ trợ giảm mỡ

ẢNH: AI

Bổ sung protein sau tập không chỉ giúp tổng hợp cơ mà còn cải thiện khả năng thích nghi chuyển hóa trong quá trình giảm mỡ. Người tập có thể pha bột protein với nước, sữa hạt không đường, kết hợp ăn thêm rau xanh hay quả mọng ít đường.

Nước dừa

Khi plank hoặc tập cường độ cao, cơ thể mất nhiều chất điện giải như natri, kali, magiê qua mồ hôi. Nước dừa tự nhiên là nguồn bổ sung điện giải hiệu quả, đồng thời chứa ít calo hơn so với nhiều loại nước thể thao thương mại.

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science, nếu muốn phục hồi sau tập luyện cường độ cao thì nước dừa có hiệu quả tương đương với đồ uống bù điện giải. Uống nước dừa sau khi plank không chỉ giúp bù nước, bù điện giải mà còn ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, từ đó duy trì động lực tập lâu dài.

Nước lọc

Uống đủ nước sau khi tập plank là bước cơ bản giúp duy trì hiệu quả giảm mỡ. Khi tập, cơ thể mất nước qua mồ hôi, dẫn đến giảm hiệu suất trao đổi chất nếu không được bù nước kịp thời.

Do đó, uống đủ nước giúp cải thiện khả năng vận động, ngăn ngừa mệt mỏi và duy trì hoạt động của cơ bắp. Ngoài ra, nước có vai trò làm tăng cảm giác no, giúp hạn chế ăn quá nhiều sau tập. Các chuyên gia khuyến cáo ngay sau khi plank, hãy uống 1–2 ly nước lọc, đảm bảo tổng lượng nước hằng ngày đạt ít nhất 2 lít. Lượng nước có thể tăng thêm tùy thể trạng, thời tiết và cường độ vận động, theo Verywell Health.

Tin liên quan

5 loại trái cây ăn thay bữa phụ giúp giảm mỡ bụng

5 loại trái cây ăn thay bữa phụ giúp giảm mỡ bụng

Trái cây tươi có ưu điểm là giàu chất xơ, nước, ít calo, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa. Nhờ đó, chúng giúp tăng cảm giác no, giảm mỡ bụng và rất phù hợp ăn trong bữa phụ.

Khám phá thêm chủ đề

