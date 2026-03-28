Uống nhiều nước có giúp gan đào thải cồn nhanh hơn không?

Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu Mỹ (NIAAA) cho biết phần lớn cồn được gan chuyển hóa qua nhiều bước rồi mới thải ra ngoài. Chỉ một phần nhỏ được thải trực tiếp qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để bổ sung đủ nước, cách tốt là sau một ly bia hãy uống một ít nước ẢNH: AI

Điều đó có nghĩa là cơ thể không thể đơn giản thải cồn ra ngoài chỉ bằng cách uống thêm nhiều nước. Phần lớn việc này vẫn do gan đảm nhiệm.

Điều quan trọng là gan xử lý cồn theo tốc độ tương đối ổn định. Nói cách khác, khi cồn đã vào máu thì cơ thể cần thời gian để xử lý, chứ không có cách nào làm quá trình này tăng tốc chỉ nhờ uống nước, uống cà phê hay tắm nước lạnh.

Nước không làm gan làm việc nhanh hơn, cũng không làm nồng độ cồn trong máu giảm nhanh. Vì vậy, cảm giác tỉnh hơn sau khi uống nước không có nghĩa là rượu bia đã được đào thải nhanh.

Nên uống nước sau hoặc trong khi uống rượu bia

Tuy nhiên, uống nước vẫn có ích. Trên thực tế, rất nên uống nước sau hoặc trong khi uống rượu bia. Rượu bia là thức uống lợi tiểu. Do đó, chúng dễ làm cơ thể mất nước hơn bình thường. Uống nhiều nước sẽ giúp giảm khát, giảm khô miệng, đỡ mệt và có thể làm người uống cảm thấy dễ chịu hơn.

Một số hướng dẫn sức khỏe cũng khuyên nên uống nước trong khi uống rượu bia. Cụ thể, nên uống xen kẽ 1 ly rượu bia với 1 ly nước để hạn chế mất nước và tránh uống quá nhiều. Thế nhưng, mọi người cần nhớ rằng tác dụng này chỉ là hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn, chứ không phải giải rượu theo nghĩa là gan đào thải cồn nhanh hơn.

Đây cũng là chỗ nhiều người dễ hiểu lầm. Sau khi uống nước, họ thấy bớt choáng, bớt nhức đầu hoặc đầu óc có vẻ tỉnh táo hơn. Điều này dễ gây ngộ nhận là cơ thể đã gần hết cồn. Thực ra, cảm giác dễ chịu hơn chỉ cho thấy cơ thể được bù nước phần nào. Cồn vẫn còn trong máu.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là uống nước cũng nên ở mức hợp lý. Uống nước một cách từ từ, đều đặn sẽ tốt hơn là cố uống thật nhiều trong thời gian ngắn. Uống nhiều nước quá mức trong thời gian ngắn không giúp gan xử lý cồn nhanh hơn, mà còn có thể gây tác động xấu cho cơ thể trong những trường hợp cực đoan, theo Healthline.