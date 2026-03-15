Uống nước ấm buổi sáng có lợi gì cho sức khỏe?

Nếu uống nước ấm là một phần trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, với những người uống nước ấm vì kỳ vọng lợi ích sức khỏe cụ thể, kết quả có thể không như mong đợi, theo HuffPost (Mỹ).

Chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa ở mức độ nhất định

Bác sĩ tiêu hóa Isaiah Schuster, làm việc tại St. Francis Hospital & Heart Center (Mỹ), cho biết đồ uống nóng hoặc ấm có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn. Nhiệt độ ấm giúp các cơ vòng trong đường tiêu hóa thư giãn, từ đó hỗ trợ thức ăn di chuyển dễ dàng. Ví dụ, uống cà phê hoặc nước ấm vào buổi sáng có thể kích thích quá trình này, giúp thực quản và đường tiêu hóa vận hành trơn tru hơn.

Đồ uống ấm còn có thể kích thích phản xạ dạ dày-đại tràng, tức cơ chế khiến ruột già hoạt động mạnh hơn, từ đó hỗ trợ thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, theo bác sĩ phẫu thuật giảm cân Vanessa Buie, UChicago Medicine (Mỹ), cơ thể con người hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ khoảng 37 độ C, vì vậy uống nước quá lạnh hoặc quá nóng có thể tạm thời ảnh hưởng tiêu cực đến nhu động dạ dày và tiêu hóa.

Ngoài ra, quá trình tiêu hóa chủ yếu được điều chỉnh bởi hormone, nên những yếu tố như mức độ căng thẳng hoặc chất lượng giấc ngủ thường ảnh hưởng đến tiêu hóa nhiều hơn là một cốc nước ấm.

Nước ấm không phải “thần dược”

Theo các bác sĩ, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy uống nước ấm giúp hệ tiêu hóa khỏe hơn hoặc hỗ trợ giảm cân.

Hiện không có dữ liệu khoa học đủ mạnh để khuyến nghị bệnh nhân giảm cân bằng cách uống nước nóng như một phần của điều trị béo phì. Tuy nhiên, uống nước - dù nóng hay lạnh - có thể giúp thay thế các loại đồ uống nhiều calo, điều này gián tiếp hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo bác sĩ Schuster, tác động thực sự của việc uống nước nóng vẫn chưa được đo lường rõ ràng. Một số người có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng có khả năng hiệu ứng này chỉ mang tính tâm lý.

Từ đó, bác sĩ Buie khuyên hãy uống nước ở nhiệt độ mà bạn cảm thấy dễ chịu; điều quan trọng nhất là cơ thể được cung cấp đủ nước. Khi cơ thể đủ nước, các cơ quan, khớp, tế bào và khả năng điều hòa thân nhiệt đều hoạt động tốt hơn. Nếu một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp bạn thư giãn, cải thiện tâm trạng và tạo khởi đầu tích cực cho ngày mới, thì đó vẫn có thể là một thói quen có lợi cho tinh thần.