Uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn mang thai ngoài tử cung ở vị trí cực hiếm

Hoài Nhiên
31/03/2026 13:56 GMT+7

Dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng một người 36 tuổi vẫn mang thai ngoài tử cung ở vị trí cực hiếm, đe dọa tính mạng.

Ngày 31.3, Bệnh viện Từ Dũ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công, cứu sống một phụ nữ mang thai ngoài tử cung ở vị trí cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm. Đáng chú ý, trước đó người này đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Theo đó, chị L.T.T (36 tuổi, ở Đồng Nai) có tiền sử sinh thường 2 lần và từng bị thai ngoài tử cung, phải phẫu thuật nội soi cắt vòi trứng trái cách đây hơn 11 năm.

Theo bệnh sử, lần mang thai này ngoài ý muốn. Trước đó, chị T. quên uống thuốc tránh thai hằng ngày và sau đó có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi bị trễ kinh hơn 1 tháng, chị thử que và phát hiện có thai. Do đau bụng ngày càng tăng, chị đến bệnh viện địa phương và được nghi ngờ có thai nằm trong ổ bụng khoảng 10 tuần tuổi, nên chị được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ vào chiều 26.3.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ, sau khi hội chẩn và thực hiện các kiểm tra, bác sĩ xác định thai vẫn còn sống, khoảng 10 - 11 tuần tuổi, nhưng nằm ở vị trí sau phúc mạc, sát động mạch chủ bụng.

Khối thai nằm ở vị trí rất hiếm và đặc biệt nguy hiểm, bám sát nhiều mạch máu quan trọng. Xung quanh thai có dấu hiệu chảy máu, đe dọa tính mạng chị T.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp thai ngoài tử cung rất hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ vỡ mạch máu, chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Trước tình huống nguy kịch, ê kíp trực tại Bệnh viện Từ Dũ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, mời các bác sĩ chuyên về mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy sang phối hợp, hội chẩn, lên phương án phẫu thuật nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân.

Ca mổ cho chị T. được tiến hành lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày 26.3. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện chảy máu ở vùng sâu trong ổ bụng. Khối thai nằm sát nhiều bộ phận rất quan trọng như mạch máu lớn, mạch máu nuôi thận trái và ống dẫn nước tiểu.

Các bác sĩ phải thao tác hết sức cẩn thận để vừa lấy được khối thai, vừa tránh làm tổn thương các mạch máu và cơ quan quan trọng xung quanh. Trong quá trình mổ, ê kíp đã bảo vệ được các mạch máu nuôi thận trái và tách khối thai ra khỏi vùng bám rất sát mạch máu lớn trong bụng.

Ê kíp cũng giữ an toàn cho ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Có lúc một mạch máu nhỏ bị tổn thương và gây chảy máu nhưng các bác sĩ đã xử trí kịp thời. Cuối cùng, toàn bộ khối thai và phần nhau thai bám sát vùng thận trái đã được lấy ra an toàn.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, ca mổ kết thúc thành công. Lượng máu mất khoảng 500 ml và bệnh nhân không cần truyền máu. Sau 2 ngày phẫu thuật, chị T. tỉnh táo, các chỉ số sức khỏe ổn định, vết mổ khô. Bệnh nhân có thể đi lại, ăn uống gần như bình thường và được xuất viện vào sáng 31.3.

Theo Bệnh viện Từ Dũ, ca mổ thành công cho thấy hiệu quả phối hợp liên viện trong xử trí những ca bệnh khó.

TP.HCM: Hành trình cứu thai phụ có thai ngoài tử cung vỡ lúc rạng sáng ở Cần Giờ

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ (TP.HCM) vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một trường hợp thai ngoài tử cung vỡ, giúp người bệnh được cứu kịp thời và hồi phục nhanh chóng.

