Uống vitamin C hằng ngày có tốt không, những ai nên hạn chế?

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một trong những loại vitamin cần thiết giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Cơ thể con người không thể tự sản xuất vitamin C nên cần bổ sung qua thực phẩm hoặc chất bổ sung Shutterstock

Tại sao bạn cần vitamin C?

Thông tin từ chuyên trang sức khỏe WebMD cho biết vitamin C giúp cho sự tăng trưởng và chức năng của các bộ phận cơ thể. Nó giúp cơ thể sản xuất các hợp chất (collagen, L-carnitine và chất dẫn truyền thần kinh) quan trọng đối với dây thần kinh, tim, não, cơ và sản xuất năng lượng.

Vitamin C cũng giúp phục hồi chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương tế bào. Nó cũng giúp cơ thể chuyển hóa protein và hấp thụ sắt.

Một số lợi ích sức khỏe của vitamin C là:

Chữa lành vết thương: Vitamin C cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp collagen và đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương.

Chức năng miễn dịch: Vitamin C góp phần chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, bằng cách giúp tạo ra nhiều tế bào bạch cầu hơn.

Duy trì xương, răng và sụn: Vitamin C giúp sửa chữa và duy trì xương, răng và sụn khỏe mạnh. Vitamin C cũng có thể làm giảm nguy cơ mất sụn ở những người bị viêm xương khớp.

Có nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ lượng vitamin C đầy đủ có thể giúp cơ thể chống lại bệnh tim, đột quỵ và một số loại ung thư, đồng thời có thể tăng cường sức khỏe của mắt.

Vitamin C có nhiều nhất trong dưa vàng, trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, kiwi và ớt chuông Shutterstock

Top thực phẩm giàu vitamin C

Các chuyên gia khuyên tốt nhất nên hấp thụ vitamin C thông qua chế độ ăn uống, theo Medicinenet.

Vitamin C có trong nhiều loại trái cây và rau quả tươi, nhiều nhất là trong dưa vàng, trái cây họ cam quýt, bông cải xanh, sú tím, trái kiwi và ớt chuông, theo WebMD.

Nên bổ sung bao nhiêu vitamin C mỗi ngày?

Nhu cầu vitamin hằng ngày ở mỗi người khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và sức khỏe tổng thể.

Đối với người từ 19 tuổi trở lên, lượng khuyến nghị hằng ngày là 90 mg vitamin C đối với nam giới, 75 mg đối với phụ nữ, phụ nữ mang thai cần 85 mg, và khi cho con bú cần 120 mg, theo Medicinenet.

Những người hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc thụ động có lượng khuyến nghị hàng ngày tăng thêm 35 mg.

Những ai nên hạn chế tiêu thụ vitamin C?

Người từ 19 tuổi trở lên không nên tiêu thụ quá 2.000 mg vitamin C mỗi ngày.

Giới hạn trên vitamin C ở mỗi người có thể thay đổi tùy vào việc có mắc một số bệnh hay không.

Người bệnh thận mạn tính, bệnh gan mạn tính, tiền sử sỏi thận hoặc bệnh gout không được dùng quá 1.000 mg vitamin C mỗi ngày.

Người mang thai cũng nên tránh bổ sung vitamin C với liều lượng lớn.

Mặt khác, dùng quá nhiều vitamin C có thể gây đau dạ dày và các vấn đề tiêu hóa khác.

Những người đang dùng một số loại thuốc, như thuốc hạ mỡ máu hoặc thuốc trị bệnh Alzheimer, nên thận trọng khi sử dụng các chất bổ sung vitamin C. Vitamin C cũng có thể can thiệp vào quá trình điều trị ung thư (hóa trị và xạ trị).

Không riêng vitaimin C mà cả các chất bổ sung khác, trước khi dùng nên hỏi ý kiến bác sĩ xem có an toàn hay không, theo WebMD.