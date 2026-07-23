USB-B gần 30 năm tuổi vẫn chưa biến mất vì một lý do quan trọng

Thực tế, USB-B đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử kết nối dữ liệu suốt nhiều thập kỷ qua, mặc dù không phải ai cũng quen thuộc với đầu nối này. Đây là cổng kết nối được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1996, cùng với USB-A, nhằm mục tiêu thay thế các đầu nối và cổng độc quyền phức tạp.

USB-B đóng vai trò quan trọng trong lịch sử kết nối dữ liệu suốt nhiều thập kỷ qua ẢNH: K. VĂN

USB-A nhanh chóng trở thành loại đầu nối phổ biến, thường được sử dụng trên máy tính và bộ sạc, trong khi USB-B được thiết kế để kết nối các thiết bị ngoại vi như máy in và ổ cứng với thiết bị chủ. Việc sử dụng hai loại đầu nối khác nhau giúp ngăn chặn việc kết nối nhầm giữa hai thiết bị chủ hoặc hai thiết bị ngoại vi, đồng thời đảm bảo rằng cáp chỉ có thể được cắm theo một hướng nhất định.

USB-B có đầu nối hình vuông và rộng hơn so với USB-A, nhưng lại quá cồng kềnh cho các thiết bị di động. Hạn chế này dẫn đến sự ra đời của các cổng mini USB và micro-USB nhằm cung cấp các đầu nối nhỏ gọn hơn cho smartphone và máy nghe nhạc MP3.

Vai trò của USB-B trong thế giới hiện đại

Hiện nay, với thiết kế nhỏ gọn và khả năng cắm đảo chiều, USB-C đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn kết nối chính. Tuy nhiên, USB-B vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi cổng kết nối này vẫn được sử dụng trên một số thiết bị hiện đại như máy in và thiết bị âm nhạc.

Lý do chính khiến cổng kết nối 30 năm tuổi này tồn tại là vấn đề tương thích, bởi việc thay thế cáp USB-B bằng các loại cáp mới hơn có thể gây bất tiện cho người dùng. Thiết kế chắc chắn của USB-B giúp kết nối không bị tuột ra ngoài một cách vô tình - chi tiết quan trọng đối với các thiết bị văn phòng thường hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Trong khi đó, USB-C đã trở thành lựa chọn ưa chuộng cho hầu hết thiết bị điện tử tiêu dùng nhờ vào kích thước nhỏ gọn, khả năng cắm đảo chiều và tính năng đa dạng. Mặc dù tốc độ truyền dữ liệu không phải lúc nào cũng được đảm bảo, nhưng USB-C hỗ trợ băng thông cao hơn và khả năng cấp nguồn cũng như xuất video thông qua các chuẩn như USB4 và Thunderbolt.

Khi các thế hệ thiết bị điện tử mới dần áp dụng USB-C, USB-B có thể sẽ biến mất. Nhưng đến thời điểm đó, USB-B vẫn là lựa chọn ưu tiên cho các thiết bị ngoại vi cần khả năng tương thích ngược và sự quen thuộc hơn là các tính năng mới mà chúng hiện không cần.