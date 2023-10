Ưu, nhược điểm Peugeot 408 GT: Xe 'dân chơi' đáng tiền

Quyết định lắp ráp Peugeot 408 tại Việt Nam của THACO (Trường Hải Auto) khiến nhiều người bất ngờ. Thông thường một mẫu xe có thiết kế phá cách đặc biệt sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc vì số lượng người dùng mua xe sẽ không nhiều. Tuy vậy, việc sản xuất mẫu SUV-Coupe này ngay tại Việt Nam cho thấy sự tự tin của thương hiệu Pháp.



Peugeot 408 gây ấn tượng mạnh ở thiết kế ngoại hình

Thiết kế, kích thước

Phải thừa nhận rằng Peugeot 408 là một mẫu xe có ngoại hình đặc biệt, khác lạ so với các đối trọng cùng phân khúc. Phong cách SUV Coupe kiểu BMW X4 nhưng lại trở nên hợp lý và hấp dẫn hơn với sự lãng mạn của nước Pháp. Điều này giúp chiếc xe khác biệt hoàn toàn so với những mẫu SUV cỡ C, ngay cả với người "anh em" Peugeot 3008.

Peugeot 408 chung nền tảng khung gầm với 3008, mẫu xe cũng đang bán ở Việt Nam nhưng thiết kế nội, ngoại thất không có liên hệ nào. Kích thước dài, rộng, cao của Peugeot 408 lần lượt 4.690 x 1.850 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.790, khoảng sáng gầm của Peugeot 408 đạt 189 mm, khá lớn so với các mẫu xe cùng phân khúc. Ngoài ra, thiết kế bất đối xứng của bộ mâm 20 inch trên bản GT cũng là sự đặc biệt khác trên Peugeot 408 so với các mẫu xe cùng tầm.

Với kiểu thiết kế SUV Coupe đi kèm một vóc dáng tương đối to lớn, tiệm cận xe hạng D, Peugeot 408 mang lại nét đẹp khác biệt, phù hợp cho người trẻ cá tính.

Thiết kế SUV Coupe mang lại ấn tượng mạnh mẽ ở đuôi xe

Không gian nội thất

Thông thường các mẫu xe SUV Coupe thường có khoang nội thất khá "ngột ngạt" ở bên trong nhưng điều này lại không đúng với chiếc Peugeot 408. Trái lại, chiếc xe còn mang tới cảm nhận tốt, mọi vị trí ngồi đều mang tới sự thoải mái, rộng rãi bất ngờ, ngay cả với khoang hành lý.

Ngoài ra, thiết kế nội thất của Peugeot 408 khiến không ít người xuýt xoa với phong cách hiện đại, tương lai, mô phỏng khoang lái máy bay tiêm kích vẫn là nét thiết kế nội thất đặc trưng của hãng xe Pháp, không "đụng hàng" với bất kỳ một thương hiệu xe nào khác trên thị trường.

Toàn bộ chất liệu nội thất được Peugeot sử dụng cho Peugeot 408 cũng rất chất lượng, vô-lăng nhỏ gọn nhưng vừa tay, dát bằng trên và dưới, tạo cảm giác thích thú khi lái xe. Ngoài ra, hệ thống chuyển số được thiết kế dạng lẫy nhỏ gọn, mang tới phong cách của một chiếc xe điện hơn là xe xăng.

Không gian rộng rãi bất ngờ trên Peugeot 408

Tiện nghi và trang bị

Các tính năng tiện nghi trên Peugeot 408 cũng rất đầy đủ, nếu không muốn nói là "dư thừa". Cụ thể, màn hình sau vô-lăng dạng nổi 3D có kèm HUD, tay lái hai chấu vát đều hai cạnh trên và dưới. Cụm màn hình giải trí trung tâm đặt chìm vào mặt táp-lô và được bổ sung thêm một hàng phím cảm ứng truy cập nhanh có thể tùy chỉnh giao diện rất thuận tiện.

Cùng với đó, bộ ghế ngồi bọc da Nappa hay hệ thống đèn nền trên xe cũng khá bắt mắt, xe đi kèm dàn âm thanh hàng hiệu Focal, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha LED Matrix và gạt mưa tự động, camera 360 độ.

Dù vậy, vẫn khá đáng tiếc khi xe không được trang bị hệ thống sưởi và thông gió cho ghế. Đây đều là những tính năng nhiều người dùng trong phân khúc xe cao cấp cần có, bù lại có tính năng massage cho hàng ghế trước.

Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ máy bay tiêm kích

Vận hành

So với mẫu sedan thế hệ cũ, Peugeot 408 thế hệ mới vượt trội hơn với động cơ 1.6 lít Turbo Puretech, công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Hiệu suất mạnh mẽ là một ưu điểm nổi trội của mẫu Peugoet 408 thế hệ mới so với nhiều mẫu SUV/Crosover trên thị trường, có công suất từ 150 - 180 mã lực.

Cùng đó, xe trang bị cần số dạng lẫy tối giản, dễ dàng trong thao tác. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong vòng 8,8 giây. Nhìn chung, các thông số vận hành của Peugeot 408 đủ sức làm hài lòng nhiều khách hàng trẻ, tuy nhiên nếu có thêm tùy chọn động cơ hybrid sẽ hoàn hảo hơn nữa.

Động cơ 1.6L tăng áp mạnh 218 mã lực, hộp số 8 cấp

An toàn

Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản, Peugeot 408 thế hệ mới được tăng cường thêm các tính năng cao cấp thông minh như công nghệ đèn Matrix LED phân vùng ánh sáng tự động theo điều kiện giao thông; hỗ trợ giữ làn đường; hỗ trợ định tâm làn đường; điều khiển hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động; phanh an toàn chủ động…

Trong số các trang bị an toàn, tính năng hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động là một tính năng hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện trên những mẫu xe có hệ thống hỗ trợ điều khiển hiện đại nhất.

Peugeot 408 có giá cao nhưng đáng tiền với "dân chơi"

Giá bán

Peugeot 408 thế hệ mới có giá từ 999 triệu đồng đến 1,249 tỉ đồng đang được cho là khá cao trong bối cảnh nhiều mẫu xe hot đang giảm giá sập sàn. Giá cao là vấn đề chung của xe thương hiệu Pháp và châu Âu nói chung.

Vậy chung quy lại, Peugeot 408 dành cho ai? Rõ ràng là người yêu thích cái đẹp , đó là điều không cần bàn cãi. Và với nhiều người tiêu dùng Việt Nam, đôi khi chỉ cần đẹp là được.