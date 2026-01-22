Ủy ban Hạ viện quy kết vợ chồng ông Clinton khinh thường quốc hội

Một ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Hạ viện trong hôm 21.1 đã tiến thêm một bước nữa hướng tới việc kết tội cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ là bà Hillary Clinton vì khinh thường Quốc hội khi từ chối ra làm chứng về mối liên hệ của họ với cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Đây là một động thái có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết “Lời khai của gia đình Clinton rất quan trọng để hiểu rõ mạng lưới buôn bán tình dục của Epstein”.

“Cựu Tổng thống Clinton và Ngoại trưởng Clinton có nghĩa vụ pháp lý phải xuất hiện để cung cấp lời chứng trước ủy ban này. Họ đã từ chối. Kể từ khi ban hành trát triệu tập, ủy ban này đã hành động thiện chí. Chúng tôi đã tạo điều kiện linh hoạt về lịch trình. Phản hồi chúng tôi nhận được không phải là sự hợp tác, mà là sự bất tuân”, ông nói thêm.

Theo một báo cáo của tờ New York Times, ông Bill Clinton - người từng nhiều lần đi máy bay của ông Epstein vào đầu những năm 2000 - sẵn sàng làm chứng có tuyên thệ tại văn phòng của ông Clinton ở New York, nhưng ông Comer đã từ chối lời đề nghị đó.

Cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đến dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump tại Washington (Mỹ), ngày 20.1.2025 ẢNH: REUTERS

Thành viên cấp cao Robert Garcia, một đảng viên Dân chủ, lập luận rằng trọng tâm của ủy ban nên là việc công bố các tài liệu của Epstein, chứ không phải là gia đình Clinton.

“Ông Donald Trump đang dẫn đầu một vụ che đậy của Nhà Trắng về các tài liệu của Epstein. Và tất cả chúng ta đều biết rằng chính Epstein đã nói rằng ông Donald Trump là bạn thân nhất của ông ta trong hơn 10 năm. Và thật đáng xấu hổ, bất hợp pháp và vi hiến khi Bộ Tư pháp chỉ công bố 1% số tài liệu”.

“Cần nói rõ. Chúng tôi muốn nói chuyện với cựu Tổng thống Bill Clinton. Chúng tôi muốn ông ấy trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn bà Ghislaine Maxwell trả lời các câu hỏi. Chúng tôi cũng muốn hiểu tại sao bà Pam Bondi từ chối công bố tất cả các tài liệu…”.

Ủy ban đã bỏ phiếu buộc tội ông Bill Clinton khinh thường với tỷ lệ 34 phiếu thuận và 8 phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu buộc tội khinh thường Quốc hội đối với bà Hillary Clinton có kết quả sít sao hơn với tỷ lệ 28 phiếu thuận và 15 phiếu chống.

Tất cả 25 nghị sĩ Cộng hòa đều ủng hộ các biện pháp buộc tội khinh thường Quốc hội.

Các phiếu bầu này đã tạo tiền đề cho cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để chuyển các vụ việc cho Bộ Tư pháp để xem xét khả năng truy tố. Chỉ cần đa số phiếu là đủ để các đề xuất được thông qua tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế với tỷ lệ sít sao 218-213.