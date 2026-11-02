V-League đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá khu vực: Định vị giải đấu lớn nhất Việt Nam

Tuy nhiên, đặt cạnh Thái Lan, Indonesia, Malaysia, giải vô địch quốc gia của VN vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp. Vậy V-League cần gì để đi xa hơn, thậm chí là vươn tầm châu lục?

Nhiều năm qua, các đội tuyển VN liên tục gặt hái thành công, mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước. Để bóng đá VN thực sự khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á một cách bền vững, những mảnh ghép khác, trong đó có V-League và hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, vẫn cần phải được hoàn thiện.

C ÒN KHOẢNG CÁCH NHƯNG CÓ THỂ THU HẸP

Theo thống kê của Transfermarkt hồi đầu tháng 9.2026, tổng giá trị thị trường của 14 đội bóng V-League đạt 50,87 triệu euro (khoảng 1.475 tỉ đồng), xếp thứ 4 Đông Nam Á. Dẫn đầu là Liga 1 Indonesia với 89,83 triệu euro (khoảng 2.605 tỉ đồng), kế đến là Thai League của Thái Lan với 81,60 triệu euro (khoảng 2.366 tỉ đồng), còn Malaysia Super League (MSL) cũng nhỉnh hơn V-League với 55,46 triệu euro (khoảng 1.608 tỉ đồng). Đáng nói, MSL là giải đấu nhiều năm qua không thực sự được đánh giá cao về tính cạnh tranh, do thế "độc tôn" của CLB Johor Darul Ta'zim. Đây là đội bóng của Nhiếp chính vương Malaysia Johor Tunku Ismail, vô địch MSL 12 mùa liên tiếp.

Chiến thắng 3-2 của CLB CAHN (phải) trước Shanghai Port cho thấy các CLB VN đủ sức tạo tiếng vang ở đấu trường châu lục ẢNH: CLB CAHN

CLB có giá trị đội hình cao nhất V-League hiện tại là CLB Công an Hà Nội (CAHN), với 6,45 triệu euro (khoảng 187 tỉ đồng), một con số mà nếu duy trì đà đầu tư như hiện nay, hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với các CLB hàng đầu Thái Lan hay Indonesia trong thời gian tới.

Cầu thủ đắt giá nhất của V-League là Andrei Ivan của CLB TP.Đồng Nai, được định giá 800.000 euro (khoảng 23,2 tỉ đồng). Con số này vẫn còn khiêm tốn so với những ngoại binh triệu đô ở Thai League, nhưng cũng là tín hiệu cho thấy V-League đang dần hấp dẫn hơn với giới cầu thủ ngoại chất lượng.

Bên cạnh giá trị cầu thủ, một tín hiệu tích cực khác đến từ chính nguồn thu lớn nhất của một giải đấu chuyên nghiệp: bản quyền truyền hình. Năm 2022, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp VN - VPF ký với FPT Play gói bản quyền truyền hình V-League được xem là khủng nhất trong lịch sử giải, áp dụng cho 5 mùa giải, từ V-League mùa 2023 đến mùa 2026 - 2027: FPT trả tối đa 2,5 triệu USD mỗi mùa, tương đương hơn 60 tỉ đồng, bằng tiền mặt thay vì đổi hàng quảng cáo như trước đây, giúp mỗi CLB có thêm nguồn thu vài tỉ đồng mỗi mùa để tái đầu tư.

Tất nhiên, con số trên vẫn khá thấp so với một số nước trong khu vực. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) năm 2025 công bố gói bản quyền truyền hình Thai League giai đoạn 2025 - 2029, trị giá 1,4 tỉ baht cho 4 mùa, bình quân 350 triệu baht/mùa (khoảng 267 tỉ đồng, tương đương hơn 10 triệu USD/mùa). FAT dự kiến thu về không dưới 2 tỉ baht (khoảng 1.528 tỉ đồng) nhờ gói bản quyền này.

Tại Indonesia, một ủy viên PT Liga Indonesia Baru, đơn vị điều hành Liga 1, từng xác nhận với Bolasport.com rằng giá trị bản quyền truyền hình Liga 1 vào khoảng 13 triệu USD (khoảng 338 tỉ đồng) mỗi mùa. Khoảng cách cũng còn xa với VN, nhưng gói bản quyền của FPT Play và VPF cũng là một bước tiến thực sự so với chính V-League trước đây, và cũng đóng vai trò nền tảng để giải đấu có thể đàm phán những gói bản quyền giá trị hơn trong tương lai.

C Ơ HỘI BỨT PHÁ Ở CHÂU Á

Trên các bảng xếp hạng châu lục, V-League cũng đang có dư địa để cải thiện. Theo chuyên trang xếp hạng Footy Ranking, dựa trên thành tích của các CLB ở đấu trường châu Á, giải vô địch quốc gia của VN hiện xếp thứ 15, trong khi Thái Lan đứng thứ 7, Malaysia thứ 11 và Singapore thứ 14. Đây là một thứ hạng mà V-League hoàn toàn có cơ sở để cải thiện trong thời gian tới, nhất là khi nhìn vào bức tranh tổng thể của giải đấu.

Bởi lẽ, bức tranh ấy có nhiều điểm sáng. ASEAN Football nhận định V-League mùa 2026 - 2027 có ít nhất 4 CLB đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch, trong đó có CLB CAHN, Hà Nội và Nam Định. Thực tế, con số này có thể còn nhiều hơn khi tính thêm CLB Công an TP.HCM hay Ninh Bình, những đội đang đầu tư rất mạnh thời gian gần đây. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia mỗi giải chỉ có 2 - 3 CLB thực sự đủ tầm vô địch, còn Malaysia gần như chỉ xoay quanh sự thống trị của CLB Johor Darul Ta'zim. Đây chính là một lợi thế mà các bảng xếp hạng dựa trên giá trị chuyển nhượng hay thành tích châu Á không phản ánh được: tính cạnh tranh nội tại, sôi động của giải đấu.

Để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Footy Ranking, cơ hội lớn nhất đang ở ngay trước mắt. Lần đầu tiên, V-League có đồng thời CLB CAHN dự AFC Champions League Elite và Thể Công Viettel dự AFC Champions League Two, một cột mốc đáng tự hào. Đây là cơ hội hiếm có để cộng dồn điểm số, cải thiện thứ hạng cho cả giải đấu, đồng thời duy trì 2 suất dự giải châu Á cho những mùa sau. Dĩ nhiên, hành trình phía trước không dễ dàng, khi đối thủ của CLB CAHN và Thể Công Viettel đều là những đội hàng đầu của Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc… Nhưng nếu cả 2 đại diện thi đấu tốt, khoảng cách với Malaysia hay Singapore trên Footy Ranking hoàn toàn có thể được rút ngắn ngay trong mùa giải này.

Những con số trên cho thấy một bức tranh rõ ràng: V-League vẫn còn khoảng cách với nhóm đầu Đông Nam Á về giá trị thị trường và xếp hạng châu lục. Nhưng đó là khoảng cách có thể thu hẹp, chứ không phải một giới hạn không thể vượt qua, nhất là khi tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn trên sân cỏ của V-League không thua kém nhiều. Câu hỏi đặt ra là: V-League đã, đang và cần làm gì để biến dư địa ấy thành những bước tiến cụ thể, thực sự vươn tầm châu lục? (còn tiếp)