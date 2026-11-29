Tối 29.11, CLB Hải Phòng chạm trán Thể Công Viettel ở trận đấu thuộc vòng 9 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn chật vật với chuỗi 12 trận toàn thua và hòa trên mọi đấu trường. Trong khi đó, tân HLV Guilherme Almeida kể từ sau khi lên thay ông Velizar Popov vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 4 trận.

5 bàn thắng được ghi trong hiệp 1

Hai đội đã cống hiến cho khán giả trên sân Lạch Tray hơn 90 phút thi đấu nảy lửa. Ngay trong hiệp 1, CLB Hải Phòng và Thể Công Viettel đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính như phim. Có đến 5 bàn thắng đã được ghi trong nửa đầu trận đấu. Đội bóng đất cảng bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế trong tay, khi dẫn trước 3-2.

Hữu Sơn (phải) sút xa đẹp mắt, giúp CLB Hải Phòng có màn ngược dòng ngay trong hiệp 1 ẢNH: MINH TÚ

Camilo Minh Vasconcelos đệm bóng cận thành mở tỷ số cho CLB Hải Phòng ở phút 21, sau một tình huống bắt bóng lỗi của thủ thành Nguyễn Văn Việt. Sau khi nhận bàn thua, Thể Công Viettel vùng lên tấn công và ghi 2 bàn liên tiếp để vươn lên dẫn ngược 2-1. Phút 24, Nguyễn Hoàng Khanh đột phá từ cánh trái trước khi kiến tạo cho Hernandes Rodrigues bắt vô lê quyết đoán đánh bại thủ môn Văn Toản, quân bình tỷ số 1-1. Khuất Văn Khang nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel sau cú sút phạt đền chính xác ở phút 31.

Phút 39, Hoàng Trọng Duy Khang xâm nhập vòng cấm, vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ đối phương, trước khi dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất cảng. Phút 44, đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn đã tạo ra một siêu phẩm để giúp CLB Hải Phòng ngược dòng ngay trong hiệp 1. Ở khoảng cách gần 30 m, Hữu Sơn thực hiện cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-2.

Sang hiệp 2, nhịp độ thi đấu tiếp tục được CLB Hải Phòng và Thể Công Viettel duy trì. Mặc dù vậy, sự hiệu quả trong mặt trận tấn công của cả hai đội là không cao. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong nửa sau trận đấu.

CLB Hải Phòng thắng chung cuộc 3-2 trước Thể Công Viettel. Thắng trận này, đội bóng đất cảng hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 13 điểm. Thể Công Viettel đứng áp chót (hạng 13), với 6 điểm sau 9 trận. Kết quả này cũng nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua của Thể Công Viettel trên mọi đấu trường lên con số 13.

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