CLB TP.Đồng Nai (đỏ) thất bại trước Thanh Hóa ảnh: Minh Tú

CLB TP.Đồng Nai vẫn vắng Công Phượng

Ngày 29.11, đội bóng chót bảng CLB TP.Đồng Nai đã có chuyến làm khách được dự đoán sẽ rất thách thức trên sân nhà của CLB Thanh Hóa vốn chơi rất khó chịu và đang nằm trong tốp đầu của V-League 2026 - 2027.

Một lần nữa thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lại ra sân mà không có sự phục vụ của đội trưởng Công Phượng, khi chân sút này tiếp tục ngồi cổ vũ từ khán đài do chưa bình phục chấn thương.

Mặc dù vậy, phải ghi nhận rằng CLB TP.Đồng Nai đã chơi rất nỗ lực. Dù không kiểm soát bóng nhiều, chỉ hơn 35% nhưng đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" vẫn tạo ra một thế trận tương đối chủ động khi CLB Thanh Hóa cũng có cách nhập cuộc thận trọng.

CLB TP.Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà ảnh: Minh Tú

Sau hiệp 1 giằng co và không có bàn thắng, CLB Thanh Hóa chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu lên cao hơn ở hiệp 2. Từ lúc này, phần lớn thời gian bóng lăn trên nửa sân của đội khách và Văn Tùng, Matheus và Saliou bắt đầu tạo ra nhiều sóng gió hơn.

Phút 58, CLB Thanh Hóa đã làm được điều mình muốn là ghi bàn thắng dẫn trước. Một quả sút hụt của đồng đội đã vô tình trở thành đường kiến tạo vừa tầm để tiền đạo Saliou Guindo sút nối cận thành mở tỷ số cho cho đội nhà.

Tỷ số đã có thể cách biệt hơn nếu một cầu thủ Thanh Hóa không đệm lòng đưa bóng dội xà ra ngoài ở khoảng cách chỉ hơn 1 m ở phút 77. Đến phút 82, Trọng Phú đánh đầu tung lưới CLB TP.Đồng Nai nhưng VAR vào cuộc xác định anh đã việt vị.

CĐV xứ Thanh có mặt cổ vũ cho CLB Thanh Hóa ảnh: Minh Tú

Tuy vậy, nguồn thể lực dồi dào và tính gắn kết, tinh thần chiến đấu cao vẫn giúp CLB Thanh Hóa kiểm soát rất tốt trận đấu, khiến đội khách dù được cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng tiến vào 1/3 cuối sân.

Không thể tạo ra đột biến trước bức tường vàng chắc chắn, CLB TP.Đồng Nai chấp nhận rời sân với tỷ số thua sít sao 0-1 cũng là trận thua thứ 7 sau 9 trận của tân binh V-League, trong nỗi nhớ Công Phượng hơn bao giờ hết.