17 giờ: Thanh Hóa tiếp đà hồi sinh, TP.Đồng Nai khó gây bất ngờ

CLB Thanh Hóa bước vào vòng 9 với tâm lý tích cực sau chiến thắng 2-1 trước HAGL. Đây là 3 điểm đầu tiên của đội bóng xứ Thanh dưới thời HLV Kim Young-chul, giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định. Trước đó, Thanh Hóa đã có trận hòa 1-1 trên sân Thể Công Viettel. Những kết quả tích cực liên tiếp cho thấy đội bóng xứ Thanh đang dần tìm lại sự cân bằng trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái tấn công.

Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa đang có 12 điểm, với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng này ghi được 11 bàn thắng và cũng để thủng lưới 11 lần. Những con số cho thấy khả năng tấn công của Thanh Hóa tương đối ổn định, dù hệ thống phòng ngự vẫn còn những thời điểm thiếu chắc chắn.

CLB Thanh Hóa thường tỏ ra rất khó chịu khi được chơi trên sân nhà ẢNH: VPF

Ở chiều ngược lại, TP.Đồng Nai đang trải qua mùa giải đầu tiên tại V-League với không ít khó khăn. Sau 8 vòng đấu, đội bóng này mới có 4 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Thất bại 1-3 trước Hà Nội ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phơi bày những hạn chế về khả năng duy trì sự tập trung cũng như bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Xét về phong độ, kinh nghiệm thi đấu, CLB Thanh Hóa đang có nhiều cơ sở để giành 3 điểm. Nếu duy trì được sự hưng phấn sau trận thắng HAGL, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát thế trận và hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Dự đoán: CLB Thanh Hóa 2-1 TP.Đồng Nai.

18 giờ: Hải Phòng khiến Thể Công Viettel gặp khó

Ở trận đấu còn lại, diễn ra lúc 18 giờ, Hải Phòng sẽ trở về sân Lạch Tray để tiếp đón Thể Công Viettel. Đội bóng đất Cảng đang có 10 điểm sau 8 vòng đấu và rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tại vòng 8, Hải Phòng nhận thất bại 1-2 trên sân Nam Định trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người từ hiệp một sau khi Nguyễn Hữu Thái Bảo nhận thẻ đỏ. Việc mất người sớm khiến CLB Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thế trận, dù đã có những thời điểm tổ chức lối chơi khá tốt.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) vẫn chưa thể cải thiện phong độ, liên tục đánh rơi điểm số ẢNH: VPF

Trong khi đó, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn không thực sự suôn sẻ. Đội bóng áo lính vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0 trước SLNA tại V-League và Melbourne Victory ở AFC Champions League Two. Dù việc giữ sạch lưới ở cả hai trận là tín hiệu tích cực đối với hàng phòng ngự, khả năng tổ chức tấn công vẫn là bài toán khiến HLV Almeida Guilherme đau đầu.

Trong chuyến làm khách tại Lạch Tray, CLB Thể Công Viettel nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Khuất Văn Khang, Hernandes và Ribamar sẽ là những nhân tố được kỳ vọng tạo ra khác biệt cho đội khách.

Cả hai đội đều rất cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Vì thế, cuộc đối đầu tại Lạch Tray được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt, trong đó khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Dự đoán: CLB Hải Phòng 1-1 Thể Công Viettel.