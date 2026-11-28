CLB Hà Nội loay hoay 'phá bê tông'

Chiến thắng 3-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai ở vòng 8 V-League chỉ khiến ghế của HLV Harry Kewell bớt lung lay, chứ chưa thay đổi thực tế: CLB Hà Nội kém ngôi đầu tới 8 điểm và cần nối dài mạch thắng để nuôi hy vọng đua vô địch.

Tuy nhiên, trận gặp Hà Tĩnh là thử thách lớn với chủ nhà Hà Nội, bởi đại diện miền Trung là đội bóng... kỳ lạ. CLB Hà Tĩnh có thể chật vật trước những đội bóng đồng cân đồng lạng như Thanh Hóa hay SLNA, song lại đầy gai góc và cá tính khi gặp đối thủ mạnh. Thể Công Viettel từng thua đậm Hà Tĩnh trên sân nhà, CLB CAHN cũng phải rất vất vả mới thắng được. Còn ở vòng gần nhất, CLB Công an TP.HCM phải trắng tay ra về khi thua đội bóng của HLV Phan Như Thuật.

Chân sút Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire của Hà Nội (áo tím) bị kèm chặt ẢNH: MINH TÚ

Lối đá thực dụng, chặt chẽ từ khi còn huấn luyện SLNA được ông Như Thuật mang tới CLB Hà Tĩnh, biến đội bóng này thành tập thể rất khó bị đánh bại (mới thua 2/8 trận từ đầu giải, trước Nam Định và CAHN).

Trong chuyến làm khách tại sân Hàng Đẫy, khối phòng ngự chặt chẽ, lớp lang của Hà Tĩnh tiếp tục làm khó chủ nhà Hà Nội. Đấu pháp của thầy trò ông Như Thuật không quá phức tạp, khi ưu tiên đã chắc chắn để sạch lưới trước, rồi chờ phản công nhờ tốc độ của Daniel Passira (người cũ của CLB Hà Nội) và Charles Atshimene. Khi Hà Tĩnh nhường sân, chủ nhà Hà Nội cầm bóng nhiều vượt trội, nhưng không tạo được khác biệt trong suốt hiệp 1, trước đối thủ đã rất hiểu mình.

Xuyên suốt 45 phút đầu là mảng miếng tấn công rời rạc, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng "chia bài" của Văn Quyết và Kevin Felida. Trong khi ngoại binh Felida liên tục bị phạm lỗi và không có thời gian cầm bóng, Văn Quyết bị chia cắt hoàn toàn với đồng đội.

CLB Hà Tĩnh (áo đỏ) rất hiểu cách vận hành của đội Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội phải "phá bê tông" bằng những quả tạt bổng, song như mọi khi, lối đá này không làm khó được Hà Tĩnh vốn phòng ngự rất quái.

Ngược dòng kinh điển

Sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh chọn cách đá chủ động hơn: đẩy cao đội hình tấn công, ép chủ nhà Hà Nội lùi về sân nhà. Dù có thiên hướng dẫn dắt học trò đá chặt chẽ từ khi mới bắt đầu sự nghiệp ở SLNA, nhưng trận đấu ở sân Hàng Đẫy đã cho thấy khi cần, HLV Như Thuật vẫn có thể xây dựng mảng miếng sắc bén để học trò ghi bàn.

Phút 57, Charles Atshimene khiến CĐV Hà Nội "chết lặng" bằng bàn thắng đậm chất... Hà Tĩnh. Khi bóng bật ra từ pha tranh chấp tưởng như không nguy hiểm cách khung thành Hà Nội 30 m, Atshimene nhận thấy thủ môn Văn Chuẩn đứng sai vị trí. Ngay lập tức, anh xoay người sút bóng rất căng, đưa bóng lọt qua tay Văn Chuẩn đi vào lưới CLB Hà Nội.

Nhanh, gọn, không cầu kỳ, quan trọng là hiệu quả, CLB Hà Tĩnh đã phá vỡ thế quân bình bằng phong cách quen thuộc.

Đến lúc này, CLB Hà Nội mới thực sự... tỉnh giấc. Đội bóng của Kewell tràn lên và suýt có bàn gỡ phút 62, khi cú sút xa của Văn Quyết suýt nữa được Yuval Sade tiếp ứng bằng pha lập vào ra chân cận thành. Đó cũng là dấu ấn cuối, trước khi Văn Quyết rời sân nhường chỗ cho Andrew Jung. Với hai chân sút Jung và Hồ Thanh Minh, HLV Kewell đặt cược "chiếc ghế" của mình vào những mũi công có cường độ hoạt động quyết liệt và bứt tốc tốt hơn, nhằm phá vỡ nhịp chơi ru ngủ mà Hà Tĩnh giăng ra từ đầu trận.

Thanh Minh bất ngờ nhập vai người hùng ẢNH: MINH TÚ

Định mệnh còn bồi thêm khó khăn cho CLB Hà Nội. Phút 81, trung vệ Adriel Silva bị đuổi khỏi sân, sau khi trọng tài xem lại pha quay chậm theo tham vấn của VAR. Silva đã đạp thẳng vào bụng ngoại binh Hà Tĩnh. Tình huống phi thể thao có thể qua mặt trọng tài bước đầu, nhưng tổ VAR đã xem lại và tư vấn cho trọng tài rút thẻ đỏ.

Nhưng trong khó khăn, CLB Hà Nội lại bất ngờ tìm được bàn gỡ. Phút 84, Xuân Tú tạt sệt vào từ cánh trái, giúp Andrew Jung nhận bóng. Anh bị áp sát từ sau nên để bóng trôi qua chân, đúng tầm Thanh Minh ập lên. Chân sút người Tà Ôi nhanh chân cứa lòng đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.

Bản lĩnh của nhà cựu vô địch lên tiếng ở phút 87, khi Thanh Minh ập vào đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc, nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ với 10 người, CLB Hà Nội đã ngược dòng thành công, giành 15 điểm sau 9 trận để vươn lên hạng năm. Đội bóng của Kewell chỉ còn kém ngôi đầu 5 điểm và ngôi nhì 2 điểm nữa.