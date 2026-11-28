Sáng 28.11, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa".

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: C.T.V

Khai mạc hội thảo, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị đại diện các đơn vị, nhà khoa học đóng góp ý kiến để giúp tỉnh Thanh Hóa có thể tham khảo, vận dụng nhằm giải quyết các điểm nghẽn, trong đó có việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hợp lý.

Chia sẻ về thực trạng bố trí cán bộ, chất lượng cán bộ và nhiệm vụ của từng công chức cấp xã ở Thanh Hóa, ông Lê Ngọc Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (1.7.2025) đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đợt điều động, biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp xã, với gần 700 người, để giải quyết vấn đề thiếu cán bộ, yếu chuyên môn ở cấp xã.

Ông Lê Ngọc Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, trao đổi tại hội thảo về vấn đề bố trí cán bộ và tình trạng cán bộ cấp xã hiện nay ở Thanh Hóa ẢNH: LÊ HỢI

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm vận hành, kết quả rà soát cho thấy có nhiều bất cập đối với cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, việc phân bổ cán bộ, công chức còn chưa hợp lý. Bình quân mỗi công chức cấp xã hiện nay ở Thanh Hóa đang phục vụ 746 người dân, nhưng giữa khu vực đồng bằng, đô thị so với khu vực miền núi còn có sự chênh lệch quá lớn về công việc, nhiệm vụ.

Ông Hợp viện dẫn tại phường Hạc Thành mỗi công chức đang phục vụ tới 2.233 người dân, trong khi tại xã miền núi Mường Mìn mỗi công chức phục vụ 159 người dân.

Cơ cấu chuyên môn của cán bộ cấp xã ở Thanh Hóa cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc. Trong 166 xã, phường, chỉ 11 xã, phường có cán bộ đáp ứng trình độ về lĩnh vực đất đai, tài chính và xây dựng; 55 xã, phường không có cán bộ đáp ứng được cả 3 lĩnh vực đất đai, tài chính và xây dựng.

Ngoài ra, trong tổng số cán bộ cấp xã hiện nay ở Thanh Hóa có khoảng 1.000 người đang đảm nhiệm vị trí việc làm mà trước đây chưa từng đảm nhiệm.

Hàng chục nhà chuyên môn đã có tham luận đóng góp các ý kiến về quản trị và kiến tạo phát triển cho tỉnh Thanh Hóa ẢNH: LÊ HỢI

"Vấn đề hiện nay ở Thanh Hóa là thiếu người làm được việc, và bố trí người chưa đúng yêu cầu. Chúng tôi xác định có 4 tiêu chí để tới đây thực hiện việc bố trí cán bộ tốt hơn, đó là xác định vị trí việc làm; bố trí sử dụng cán bộ theo tư duy việc tìm người; lấy khối lượng công việc làm căn cứ để phân bổ, bố trí số lượng cán bộ…", ông Hợp cho hay.

Tại hội thảo, nhiều nhà chuyên môn đã đóng góp các ý kiến cho tỉnh Thanh Hóa về quản trị hành chính cấp tỉnh; phân cấp, phân quyền phù hợp với từng khu vực, từng xã, phường chứ không nên phân quyền giống nhau...

Đại diện tỉnh Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà chuyên môn. Các ý kiến đóng góp đã góp phần làm rõ về phương diện lý luận và thực tiễn, về nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa.