HAGL (xanh) đã có chiến thắng ngược khó tin trước CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

HAGL có chiến thắng khó tin

Ở vòng 9 V-League 2026 - 2027, HAGL đã có chiến thắng 3-2 khó tin trước CLB CA TP.HCM. Từ chỗ bị dẫn 2 bàn sau các pha lập công của Cummings, đội bóng phố núi đã gỡ hòa 2-2 nhờ 2 bàn ở phút 45+1 và 45+2.

Sang hiệp 2, từ tình huống phản công nhanh, Thanh Long đã bứt lên và sút chéo góc đánh bại Lê Giang Patrik để nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Minh Tâm chốt lại chiến thắng 4-2 cho HAGL với pha lập công ở phút bù giờ.

Chiến thắng ngoạn mục này giúp HAGL có pha bứt lên quan trọng trên bảng xếp hạng. Với 9 điểm, họ tạm thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ" và tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Một cơ hội của Olaha bị hàng thủ HAGL cản phá ảnh: CLB CA TP.HCM

Ngược lại, CLB CA TP.HCM chìm xuống khu vực nửa cuối bảng xếp hạng. Trận thua thứ 4 liên tiếp ở V-League đã khiến thầy trò HLV Arthur chấp nhận xếp hạng 9 với chỉ 10 điểm, hơn HAGL vỏn vẹn 1 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Đà Nẵng với HLV mới Lee Young-jin đã có số dứt điểm gấp đôi đội chủ nhà CLB Bắc Ninh, nhưng chung cuộc tất cả phải cùng nhau rời sân mà không thể có bàn thắng nào.

Trận hòa 0-0 này khiến cả 2 đội níu chân nhau, tiếp tục ở trong khu vực mấp mé nguy hiểm. CLB Đà Nẵng có 10 điểm và tạm xếp hạng 10 trong khi CLB Bắc Ninh có 9 điểm, ngang bằng với HAGL và tạm xếp hạng 11 cũng nhờ hiệu số phụ.

Atshimene (90) chung vui cùng đội Hà Tĩnh sau bàn thắng ảnh: Minh Tú

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội tiếp đón CLB Hà Tĩnh với quyết tâm rất cao có bằng được 3 điểm để cải thiện vị trí, nhằm thoát khỏi vị trí ở giữa bảng. Tuy nhiên đội bóng thủ đô đã vấp phải đội khách có lối chơi được tổ chức rất khó chịu.

Bước ngoặt đến ở phút 58 khi Atshimene Charles mở tỷ số cho CLB Hà Tĩnh. Bất ngờ đã đến, ngay sau khi trung vệ Adriel bị truất quyền thi đấu ở phút 82 vì đá nguội đối thủ, CLB Hà Nội đã ghi liền 2 bàn do công Hồ Thanh Minh ở các phút 83 và 86 để thắng ngược 2-1.

Cuộc lội ngược dòng nghẹt thở này đã giúp CLB Hà Nội lọt vào tốp 5 với 15 điểm (bằng điểm với đội xếp hạng 4 là CLB CAHN). Trong khi đó CLB Hà Tĩnh sẽ rất tiếc nuối khi lỡ mất cơ hội bắt kịp đội nhì bảng SLNA, chấp nhận đứng thứ 6 với 14 điểm.

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