Bắc Ninh và CLB Đà Nẵng đều rất cần điểm

Cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh và Đà Nẵng, diễn ra lúc 18 giờ trên sân Việt Yên mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB Bắc Ninh đang có 8 điểm, trong khi Đà Nẵng giành 9 điểm sau 8 vòng đấu.

CLB Bắc Ninh có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà và vừa có thêm thời gian chuẩn bị do trận gặp CLB Công an Hà Nội ở vòng 8 phải tạm hoãn (CLB Công an Hà Nội phải đá cúp châu Á). Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh đang cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự khá tốt. Sau 7 trận, đội bóng này mới để thủng lưới 6 bàn.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn. Đội bóng sông Hàn vừa thất bại 0-1 trước Ninh Bình ngay trên sân nhà trong trận ra mắt của tân HLV Lee Young-jin. Đáng lo ngại hơn, hàng phòng ngự Đà Nẵng đã để lọt lưới 13 bàn sau 8 vòng đấu.

CLB Đà Nẵng (phải) vẫn chưa thể cải thiện phong độ và xếp nửa sau ở V-League ẢNH: VPF

CLB Bắc Ninh có cơ sở để hướng đến chiến thắng nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng rất cần điểm để cải thiện vị trí, vì vậy đội khách nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng và chờ đợi cơ hội phản công. Đây được dự báo là trận đấu giằng co, nơi khả năng tận dụng cơ hội của hai đội có thể quyết định kết quả chung cuộc.

CLB CA TP.HCM chịu áp lực lớn khi tiếp HAGL

Cùng thất bại ở vòng đấu gần nhất, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) và HAGL đều bước vào cuộc đối đầu lúc 18 giờ trên sân Bình Dương với quyết tâm giành 3 điểm. CLB CA TP.HCM đang có 10 điểm sau 8 vòng đấu, nhưng phong độ tại V-League khiến người hâm mộ lo lắng. Trong 3 vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Arthur Diles đều phải trắng tay.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức, Kevin Yamga và Narvaez, CLB CA TP.HCM vẫn chưa thể duy trì sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Khả năng tổ chức tấn công còn thiếu đột biến, trong khi hàng phòng ngự mất tập trung ở những thời điểm quan trọng là nguyên nhân khiến CLB TP.HCM thường xuyên mất điểm.

Olaha Mạnh Đức (áo xanh) cùng CLB CA TP.HCM rất cần một chiến thắng ở V-League lúc này ẢNH: VPF

Ở phía đối diện, HAGL cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Thất bại 1-2 trước Thanh Hóa khiến đội bóng phố núi mới có 6 điểm sau 8 vòng đấu, đứng áp chót bảng xếp hạng. Dù từng tạo bất ngờ khi đánh bại CLB Hà Nội 2-1, HAGL vẫn chưa thể khiến CĐV an tâm.

Về lý thuyết, CLB CA TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, áp lực phải thắng sau chuỗi trận thất vọng có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn. Nếu HAGL tổ chức phòng ngự tốt và khai thác được những khoảng trống khi đối phương dâng cao, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên nếu thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc, chưa chắc HAGL đã làm nên chuyện.

Thử thách cho CLB Hà Nội

Trận đấu muộn nhất ngày 28.11 là màn so tài giữa CLB Hà Nội và Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Xét về truyền thống và chất lượng đội hình, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, sau 8 vòng đấu, đội bóng thủ đô mới có 12 điểm, kém Hà Tĩnh 2 điểm. Đây là khoảng cách cho thấy đội khách đang có khởi đầu mùa giải tốt hơn CLB Hà Nội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, CLB Hà Nội vẫn thể hiện sự thiếu ổn định. Đội bóng thủ đô có thể chơi tốt trước những đối thủ mạnh, nhưng lại từng gây thất vọng khi để thua HAGL và Đà Nẵng.

CLB Hà Nội sẽ vượt mặt Hà Tĩnh trên bảng xếp hạng nếu giành 3 điểm trong trận đấu ở sân Hàng Đẫy ẢNH: VPF

Trong khi đó, Hà Tĩnh đang trở thành một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất mùa giải. Thầy trò HLV Phan Như Thuật có 14 điểm sau 8 trận, vừa đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Sức mạnh của Hà Tĩnh nằm ở tính tổ chức, khả năng phòng ngự kỷ luật và những pha chuyển trạng thái hiệu quả. Đặc biệt, tiền đạo Daniel Passira đang là nhân tố đáng chú ý với 6 bàn thắng tại V-League.

CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà và nhiều phương án tấn công, nhưng cần đặc biệt cảnh giác với khả năng phản công của đội khách. Nếu dâng cao đội hình mà không duy trì được cự ly giữa các tuyến, thầy trò HLV Harry Kewell có thể phải trả giá.