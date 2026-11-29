VFF đề nghị CLB Ninh Bình cử nhân sự

Theo văn bản đề ngày 25.11.2026 do Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú ký, VFF đã chính thức đề nghị CLB Ninh Bình xem xét, tạo điều kiện cử nhân sự tham gia công tác tại bộ phận điều hành của liên đoàn.

Nhân sự được VFF đề xuất là ông Phạm Quang Việt, người hiện giữ chức Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình. Theo nội dung văn bản, ông Quang Việt dự kiến đảm nhiệm chức vụ Phó tổng thư ký VFF với hình thức làm việc toàn thời gian.

Ông Quang Việt (trái) trong lẽ ký gia hạn hợp đồng giữa CLB Ninh Bình và cầu thủ Hoàng Đức ẢNH: CLB NINH BÌNH

Thời điểm chính thức thực hiện công việc sẽ được xác định sau khi có sự chấp thuận của CLB Ninh Bình và quyết định bổ nhiệm nhân sự của VFF đối với ông Phạm Quang Việt.

VFF cho biết việc bổ sung nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại CLB vào bộ phận điều hành của liên đoàn nhằm tăng cường nguồn nhân lực quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác điều hành.

VFF cũng đề nghị CLB Ninh Bình có văn bản phúc đáp trước ngày 30.11.2026 để tổng hợp, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Như vậy, nếu nhận được sự chấp thuận của CLB Ninh Bình và hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm, ông Phạm Quang Việt sẽ đảm nhận một vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của bóng đá Việt Nam.

Từ BTV thể thao đến công tác quản lý bóng đá

Ông Phạm Quang Việt là gương mặt quen thuộc với đông đảo người hâm mộ thể thao Việt Nam, đặc biệt là khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong suốt 14 năm công tác tại VTV với vai trò BTV - MC thể thao, ông Quang Việt đã tham gia thực hiện nhiều chương trình, bản tin và sự kiện thể thao lớn như SEA Games, EURO, World Cup cũng như các giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 3.11.2025, BTV Quang Việt chính thức nói lời chia tay VTV, khép lại hành trình 14 năm gắn bó với công việc truyền hình để thử sức trong một lĩnh vực mới.

Chia sẻ về quyết định này vào thời điểm đó, ông Quang Việt từng bộc bạch: "Tôi đã mất nhiều đêm trằn trọc vì quá lưu luyến và yêu công việc, gắn bó với đồng nghiệp như một gia đình. Nhưng để trưởng thành hơn, đôi khi phải rời khỏi vùng an toàn - như cầu thủ một lần ra nước ngoài thi đấu".

Ông Quang Việt từng có nhiều năm gắn bó với công việc BTV thể thao ẢNH: LPBANK

Ngày 5.11.2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Việt giữ chức Giám đốc Marketing và Truyền thông.

Sau khi chuyển hướng từ lĩnh vực truyền hình sang công tác quản lý, ông Quang Việt tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình, trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý và vận hành một đội bóng chuyên nghiệp tại V-League.

Chỉ hơn 1 năm sau khi chia tay VTV, ông Phạm Quang Việt đứng trước cơ hội tạo thêm một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp khi được đề xuất đảm nhiệm chức vụ Phó tổng thư ký VFF.

Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông thể thao, kết hợp với kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và điều hành CLB bóng đá chuyên nghiệp là những nền tảng đáng chú ý của ông Quang Việt khi được đề xuất tham gia bộ máy điều hành VFF.