HLV Kewell nể phục học trò Hồ Thanh Minh

CLB Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa. Trên sân nhà Hàng Đẫy, học trò HLV Harry Kewell bị Hà Tĩnh dẫn trước 1-0, rồi phải đá thiếu người khi trung vệ Adriel Silva bị đuổi khỏi sân ở phút 81 vì đạp thô bạo vào người đối thủ. Tuy nhiên, một mình tiền đạo Hồ Thanh Minh đã thay đổi tất cả.

Chân sút người Huế được HLV Kewell tung vào sân ở nửa sau hiệp 2, thay cho thủ quân Văn Quyết. Phút 83, Thanh Minh tận dụng bóng bật ra từ chân đồng đội Andrew Jung rồi nhanh chân đặt lòng góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Phút 86, cầu thủ dân tộc Tà Ôi khiến cả sân vỡ òa với pha bật cao đánh đầu uy lực ấn định chiến thắng 2-1. Cú đúp của Thanh Minh được ghi chỉ trong 3 phút. Hai lần chạm bóng, cầu thủ từng tưởng như không còn tương lai ở Hà Nội ghi liền 2 bàn, giúp đội bóng thủ đô trở lại đường đua vô địch khi chỉ còn kém đội nhì SLNA 2 điểm.

HLV Kewell cảm ơn Hồ Thanh Minh ẢNH: MINH TÚ

Màn tỏa sáng của Hồ Thanh Minh không chỉ giúp CLB Hà Nội vượt khó, mà còn cứu cho chiếc ghế đang lung lay của HLV Kewell. Khó tưởng tượng tương lai cựu chân sút Liverpool đi về đâu nếu thua Hà Tĩnh.

"Ngay trong lần đầu gặp nhau ở giai đoạn tiền mùa giải, tôi đã ấn tượng với tính cách của Hồ Thanh Minh. Cậu ấy là cầu thủ tiến bộ nhất, luôn chăm chỉ tập luyện, làm theo những gì tôi yêu cầu và chưa từng phàn nàn về hoàn cảnh. Minh là cầu thủ cần mẫn nhất, cố gắng nhất. Với Minh, tập luyện cũng chính là cách tận hưởng bóng đá. Tôi biết ơn Minh vì đã vào sân và ghi bàn. Tôi hạnh phúc khi nhìn cậu ấy cải thiện từng ngày", HLV Kewell chia sẻ về học trò.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Úc cũng thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót của CLB Hà Nội, khi để Hà Tĩnh dẫn bàn trong gần 30 phút.

'Đáng ra cầu thủ Hà Tĩnh phải nhận thẻ đỏ'

"Hà Tĩnh là đội sút xa tốt. Bàn thắng của họ rất đẹp", HLV Kewell nói. "Dù vậy, chúng tôi đã chống trả tuyệt vời, gây áp lực bền bỉ dù đang bị thiếu người và bị dẫn trước. Hà Tĩnh là tập thể mạnh, nhưng hôm nay họ lùi sâu chờ phản công. Tôi chỉ băn khoăn chuyện Daniel Passira (Hà Tĩnh) không bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Kevin Felida (Hà Nội). Cậu ấy nên bị phạt nặng hơn".

Ông nói thêm: "Khi mới đến V-League, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa đội đầu bảng (CLB Công an Hà Nội) với phần còn lại. Song ở mùa này, các đội đã thay đổi cách tiếp cận. Tôi nghĩ các HLV khác cũng sẽ hào hứng khi giải đấu cạnh tranh hơn. Rất khó để thắng trận mùa này".

CLB Hà Tĩnh (áo đỏ) thua ngược đáng tiếc ẢNH: MINH TÚ

Sau 9 trận, CLB Hà Nội thắng 5, thua 4, giành 15 điểm. Dù đứng hạng năm, nhưng Hà Nội chỉ kém đội nhì SLNA khoảng cách 2 điểm, kém ngôi đầu của Nam Định 5 điểm. Mục tiêu của thầy trò HLV Kewell là vô địch mùa này.

Bên phía đối diện, HLV Phan Như Thuật không hài lòng khi Hà Tĩnh thua ngược trong 3 phút dù đá hơn người. "Chúng tôi chơi hay khi dẫn bàn, nhưng từ lúc đá hơn người, cầu thủ đã đánh mất sự điềm tĩnh. Chúng tôi thua vì chủ quan", ông nhấn mạnh.

"Những trận sân khách đã qua, Hà Tĩnh chỉ để thua đội mạnh như Công an Hà Nội, Nam Định hay Hà Nội, nhưng cầu thủ phải cải thiện sự tập trung trong những phút cuối".