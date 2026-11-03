V-League tăng tốc trên hành trình vươn tầm quốc tế

Nâng chất cầu thủ

V-League 2026 - 2027 được xem là mùa giải kỷ lục của ngoại binh mới. Mỗi CLB được đăng ký tối đa 4 ngoại binh và có thể sử dụng cả 4 cùng lúc trên sân - tăng thêm 1 suất so với mùa trước. Riêng 3 CLB dự đấu trường châu lục là CLB Công an Hà Nội (CAHN), CLB Công an TP.HCM và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh để tăng chiều sâu lực lượng. Thể Công Viettel gây chú ý khi sở hữu đến 9 ngoại binh, trong đó 4 gương mặt mới; CLB Công an TP.HCM có 6; còn CLB CAHN bổ sung 3 người mới. Đáng nói hơn có đến 12/14 CLB chiêu mộ ngoại binh lần đầu đặt chân đến VN, và khoảng 70% ngoại binh mùa này là những gương mặt hoàn toàn mới với bóng đá VN. Điều này cho thấy sức hút của V-League với thị trường chuyển nhượng quốc tế đang tăng lên trông thấy. Các CLB cũng có mạng lưới rộng hơn, nguồn cung cấp ngoại binh phong phú hơn.

Kevin Felida (phải), cầu thủ vừa cùng Curacao dự World Cup 2026, đến CLB Hà Nội ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp (27 tuổi) ẢNH: CLB HÀ NỘI

Song song với làn sóng ngoại binh, một điểm sáng khác của V-League những mùa gần đây là sự trở về ngày càng đông các cầu thủ Việt kiều. Nếu mùa 2025 - 2026 mới có 20 cầu thủ Việt kiều đăng ký thi đấu ở 11 CLB thì sang mùa 2026 - 2027, con số đã tăng lên 25 cầu thủ ở 13 CLB, tăng 25% chỉ sau một mùa, trong đó có 9 gương mặt mới hoàn toàn. Ngay cả những CLB trước đây chưa từng có Việt kiều như SLNA hay Bắc Ninh nay cũng đã có 2 người mỗi đội. Nguồn gốc của các cầu thủ Việt kiều cũng đa dạng hơn. Bên cạnh những thị trường quen thuộc như Mỹ, Canada, Úc, CH Czech, Slovakia; mùa này V-League đón thêm một làn sóng mới từ Pháp (như Trần Đức Vinh - SLNA, Trần Phi Long - SLNA, Aymeric Faurand-Tournaire - CLB Hà Nội); Bỉ (Lenn Minh-Trần - CLB Công an TP.HCM) hay Áo (Nguyen Skyriotis - CLB Nam Định). Chất lượng cũng đi lên rõ rệt: ngay vòng 1 đã có đến 4 cầu thủ Việt kiều góp mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Quan trọng hơn, những cầu thủ còn rất trẻ như Lenn Minh-Trần (19 tuổi), Nguyen Skyriotis (20 tuổi), Trần Đức Vinh (21 tuổi)… sẽ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển VN trong thời gian dài.

Cuộc đua đầu tư vươn ra châu lục

Chất lượng con người đi lên kéo theo một hệ quả tích cực khác: khoảng cách giữa các đội trong tốp đầu V-League đang thu hẹp, không còn tình trạng một CLB thống trị tuyệt đối như nhiều năm trước. Mùa này V-League chứng kiến cuộc đua của nhiều ứng viên vô địch thực sự, thay vì chỉ có 2, 3 gương mặt quen thuộc. Đó là tín hiệu tích cực cho sức hấp dẫn và giá trị thương mại của cả giải đấu về lâu dài.

Sự cạnh tranh ấy cũng đến từ chính việc các CLB mạnh dạn đầu tư hơn để vươn ra đấu trường châu lục. Mùa 2025 - 2026, CLB Nam Định từng có hành trình đáng nhớ ở AFC Champions League Two. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauro Jeronimo, đội bóng thành Nam đánh bại Eastern (Hồng Kông) tới 9-0 ở lượt trận cuối bảng F. Dù cuối cùng chỉ cán đích thứ 3, thua Ratchaburi của Thái Lan ở tổng số bàn thắng ghi được (15 so với 14, còn tính về hiệu số bàn thắng - bại và kết quả đối đầu hoàn toàn ngang nhau), nhưng đó vẫn là minh chứng cho thấy một CLB V-League hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đại diện Thái Lan ở sân chơi châu lục. Điều này cũng thể hiện ở Shopee Cup 2026 - 2027, khi CLB Công an TP.HCM chơi sòng phẳng ngay trên sân của Ratchaburi, có trận hòa 1-1 trong ngày thi đấu lấn lướt hơn.

Tiếp nối tinh thần đó, mùa 2026 - 2027 đánh dấu cột mốc lịch sử khi V-League lần đầu tiên có đồng thời 2 đại diện góp mặt ở 2 đấu trường CLB hàng đầu châu Á. CLB CAHN dự AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel dự AFC Champions League Two. Riêng CLB CAHN, đương kim vô địch V-League, đã trở thành CLB VN đầu tiên vượt qua vòng play-off để góp mặt chính thức tại AFC Champions League Elite, sân chơi cao nhất cấp CLB châu Á, quy tụ những đội bóng hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Tây Á. Đây là kết quả trực tiếp từ việc các CLB VN sẵn sàng chi mạnh cho lực lượng, ban huấn luyện và sự chuẩn bị bài bản, thay vì chỉ tập trung nguồn lực cho đấu trường quốc nội như trước đây.

Những thay đổi tích cực còn thể hiện ở phần "hạ tầng cứng" và vận hành giải đấu. V-League 2026 - 2027 sử dụng tới 5 xe VAR lưu động đạt chuẩn FIFA để hỗ trợ trọng tài trong các tình huống phức tạp, đảm bảo VAR có mặt ở mọi trận đấu. Đơn vị giữ bản quyền truyền hình FPT Play cũng nâng cấp chất lượng sản xuất, với khoảng 30% trong tổng số 182 trận đấu của mùa giải được quay bằng hệ thống 12 camera chuẩn 50P, một số trận còn đạt chất lượng hình ảnh 4K. Tất cả nằm trong bộ nhận diện mới của mùa giải, với khẩu hiệu "Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia", thể hiện rõ tham vọng đưa V-League tiệm cận hơn với chuẩn mực trình chiếu của các giải đấu hàng đầu khu vực.

Nhìn vào tổng thể có thể thấy V-League đang đi đúng hướng với mục tiêu trở thành nguồn cung cấp cầu thủ giỏi cho đội tuyển quốc gia. Lực lượng ngoại binh và Việt kiều ngày càng chất lượng, các CLB mạnh dạn đầu tư và tự tin thử sức ở đấu trường châu lục, trong khi hạ tầng công nghệ, hình ảnh phát sóng cũng được chăm chút hơn hẳn so với trước. Đó chính là nền tảng để V-League tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực và duy trì sự phát triển bền vững trong tương lai. (còn tiếp)