Va chạm khi chơi thể thao, nam thanh niên bị vỡ tim nguy kịch

Ngày 6.11, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết sức khỏe bệnh nhân V.T.S (24 tuổi, ngụ xã Châu Pha) bị vỡ tim do va chạm trong lúc chơi thể thao đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân S. tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 ngày 2.11, anh S. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đã ngưng thở, hôn mê, huyết áp tụt sâu, vùng ngực và mặt tím đen.

Theo người nhà, anh S. tham gia một trận bóng đá cùng nhóm bạn. Trong lúc thi đấu, anh xảy ra va chạm với một cầu thủ khác khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cấp

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, thực hiện siêu âm tim tại giường và phát hiện tình trạng chèn ép tim cấp, nghi ngờ vỡ tim. Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động ê kíp phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Tuấn An, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết khi tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành mở ngực, ghi nhận lượng máu tràn vào khoang màng ngoài tim rất nhiều, tim đã ngừng đập. Các bác sĩ nhanh chóng mở màng ngoài tim để giải phóng tình trạng chèn ép. Sau đó, tim đập trở lại.

Qua kiểm tra, ê kíp phát hiện một lỗ thủng ở thành tâm thất phải, vị trí sát động mạch gian thất trước. Các bác sĩ khẩn trương khâu kín vết rách ngay khi tim vẫn đang đập, đồng thời bảo tồn động mạch vành lân cận. Sau phẫu thuật, tim bệnh nhân đập trở lại ổn định, ca mổ thành công.

Theo bác sĩ Ngô Tuấn An, bệnh nhân bị vỡ tim do va chạm trong lúc chơi thể thao. Đây là tình trạng chấn thương đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu và can thiệp phẫu thuật kịp thời.

Hiện sức khỏe anh S. đã ổn định, tiếp tục được bác sĩ theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.