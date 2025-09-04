Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương

Trần Kha
Trần Kha
04/09/2025 15:26 GMT+7

Một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải, ô tô và xe máy vừa xảy ra trên đường Phan Văn Hớn, khiến 4 người bị thương, phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Đến 14 giờ ngày 4.9, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM mới giải quyết xong hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM khiến nhiều người bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, xe tải biển số 86C - 177.xx và ô tô 5 chỗ ngồi biển số 51K - 280.xx chạy ngược chiều nhau trên đường Phan Văn Hớn. Khi đến trước nhà số 54/2 Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM thì xe tải và ô tô nói trên xảy ra va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 5 chỗ ngồi bị đẩy sang một bên, va chạm tiếp với xe máy biển số 59P3 - 241.xx do hai vợ chồng lớn tuổi chở nhau, ngã ra đường.

Vụ va chạm liên hoàn khiến hai người đi trên xe máy bị thương, phải nhập viện cấp cứu; hai người trên ô tô bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, chiếc ô tô 5 chỗ ngồi bị hư hỏng đầu và đuôi, bể kính chắn gió sau, bung 2 túi khí bên trong xe. Chiếc xe máy cũng hư hỏng nằm kẹt dưới gầm sau ô tô 5 chỗ ngồi. Vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông trên đường Phan Văn Hớn ùn ứ kéo dài.

Theo người thân của người nhập viện, nạn nhân là ông N.V.Đ và bà C. (cả 2 đều ngoài 60 tuổi). Trước đó, hai vợ chồng ông Đ. về quê Đồng Nai nghỉ lễ. Sáng nay, khi vợ chồng ông Đ. chở nhau trên xe máy, quay lại TP.HCM gần đến chỗ ở thì xảy ra va chạm liên hoàn nói trên. 

Cũng theo người nhà nạn nhân, ông Đ. bị đa chấn thương, bà C. bị đau vùng ngực, khó thở hiện đang nằm tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Hiện, lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn này.

