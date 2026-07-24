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Thời sự Dân sinh

Va chạm với xe cẩu, 2 thiếu niên đi đạp điện tử vong tại chỗ

Nam Long
Nam Long
Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cẩu và xe đạp điện khiến 2 thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh  đang phối hợp đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe cẩu và xe đạp điện khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ.

Xe cẩu va chạm xe đạp điện, 2 thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe cẩu và xe đạp điện khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 23.7, tài xế P.M.T (38 tuổi, ở xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe cẩu lưu thông trên đường tỉnh 909, theo hướng quốc lộ 53 đi về đường tỉnh 905.

Khi đến đoạn thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe đạp điện lưu thông theo chiều ngược lại (chưa xác định được người điều khiển). Khi đó trên xe đạp điện có 2 thiếu niên là N.H.B.D (15 tuổi) và L.N.H (15 tuổi, cùng ở ấp Phú Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long).

Xe cẩu va chạm xe đạp điện, 2 thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Xe đạp điện bị kẹt dưới gầm xe cẩu

ẢNH: CTV

Cú va chạm mạnh khiến bánh xe cẩu cán qua xe đạp điện, em D. và H. tử vong tại chỗ.

Hiện vụ tai nạn giao thông làm 2 thiếu niên tử vong tại chỗ được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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