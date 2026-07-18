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Thời sự

Xe tải lật trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tài xế tử vong tại chỗ

Phạm Đức
Phạm Đức
Sáng nay 18.7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) khiến xe tải bị lật, tài xế tử vong và một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 45 ngày 18.7. Thời điểm trên, xe tải mang biển số 50H - 932.xx do tài xế Võ Hoài Nam (33 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam.

Xe tải lật trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tài xế tử vong tại chỗ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TÂN KỲ

Khi di chuyển đến đoạn thuộc địa phận P.Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), chiếc xe bất ngờ mất lái, tông gãy hệ thống hộ lan tôn rồi lật nhào xuống khu vực taluy âm bên đường.

Cú tông mạnh khiến tài xế Nam tử vong tại chỗ. Người ngồi ở ghế phụ là anh Trần Trọng Thạch (25 tuổi, cùng quê với tài xế) bị thương nặng, ngay sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại diện đơn vị quản lý tuyến cao tốc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết tạnh ráo, mặt đường hoàn toàn bình thường, hệ thống biển báo an toàn giao thông được bố trí đầy đủ. Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, có khả năng do tài xế ngủ gật dẫn đến mất kiểm soát tay lái.

Được biết, tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có chiều dài gần 54 km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường này được thiết kế 4 làn xe, quy định tốc độ tối đa là 90 km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60 km/giờ.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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