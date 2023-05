Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên: Phẫn nộ và bức xúc…

Đau lòng và đáng thương

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Ministop VN, nói: "Chúng tôi có biết về nạn mạo danh Ministop để tuyển dụng và lừa tiền sinh viên (SV). Nhiều SV sau khi bị lừa tiền đã tìm đến đúng địa chỉ của chúng tôi, đăng ký vào làm việc và kể lại sự thật. Khi biết tin nhiều SV bị lừa tiền, tôi cảm thấy quá đau lòng".

Theo anh Hải, mỗi khi nghe tin SV bị lừa đảo do tổ chức khác mạo danh Ministop, anh luôn khuyên nạn nhân phải trình báo công an địa phương nơi công ty có dấu hiệu lừa đảo. "Nhưng chuyện các nạn nhân có đi báo công an hay không thì tôi không nắm được vì không có phản hồi", anh Hải cho biết và chia sẻ: "Chúng tôi đã tìm nhiều giải pháp, có cả việc tham vấn ý kiến bên công an. Nhưng công an cho biết chỉ xử lý vụ việc khi bị hại đến cơ quan công an trình báo".

Cơ quan chức năng kiểm tra “Công ty Phương Đông SC” vào sáng 24.5 X.P

Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Ministop VN nói thêm: "Chúng tôi rất bức xúc vì bị mạo danh. Hơn hết, rất thương cảm cho các SV bị lừa tiền. Công ty cũng dự kiến sẽ đến các cơ quan truyền thông trình báo để truyền thông vào cuộc với kỳ vọng vạch trần, phanh phui những kẻ lừa tiền SV. Có thể số tiền 100.000, 200.000, 300.000 đồng thì không nhiều. Nhưng tôi có cảm giác chúng (những kẻ mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền SV - PV) đã lừa hàng ngàn người rồi. Mà hàng ngàn người đó lại toàn SV nghèo".

Trước việc có công ty mạo danh The Coffee House thông báo tuyển dụng, sau đó lừa tiền SV, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, đại diện bộ phận truyền thông nội bộ của The Coffee House cho biết: "Đó là thực trạng có thật và chúng tôi biết về thực trạng này. Công ty đã nhiều lần đăng tải những bài viết cảnh báo giả mạo trên nền tảng mạng xã hội. Nhưng quả thật, giống như "nấm mọc sau mưa". Khi chúng tôi dập được đợt mạo danh này, thì sau một thời gian, đợt khác lại mọc lên".

Ministop, The Coffee House không có mối liên hệ nào với Phương Đông SC

Sau khi tiếp nhận những hình ảnh liên quan địa chỉ 222 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức phỏng vấn, thu tiền ứng viên có nguyện vọng làm việc ở The Coffee House do PV Thanh Niên cung cấp, đại diện bộ phận truyền thông nội bộ của The Coffee House cho biết đó là hành vi giả mạo.

"Chúng tôi không có văn phòng nhân sự The Coffee House ở địa chỉ đấy (tức 222 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức - PV). Chúng tôi cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với "Công ty Phương Đông SC", nơi mà đã và đang bị SV phản ánh là liên tục thông báo tuyển dụng vào làm việc tại The Coffee House rồi lừa tiền", người này nói, đồng thời nhìn nhận: "Đơn vị mạo danh The Coffee House đã làm thư mời phỏng vấn như thật khi sử dụng cả logo của The Coffee House chèn trong thư mời, lấy hình ảnh của nhân viên The Coffee House thứ thiệt đăng lên fanpage tuyển dụng. Từ đó dẫn đến việc nhiều SV lầm tưởng là thật để rồi bị lừa. Tuy nhiên, nếu SV kỹ lưỡng và cẩn thận, cảnh giác hơn, hoàn toàn có thể phát hiện những điều bất hợp lý trên trang Facebook mạo danh The Coffee House để tuyển dụng, qua đó giúp bản thân tránh được những bẫy lừa".

Sau khi bị “tuýt còi”, nơi mạo danh để tuyển dụng, lừa sinh viên đã buộc phải tạm ngưng hoạt động

Đối với các SV muốn xin việc làm thêm tại The Coffee House, để có thể không bị lừa tiền, đại diện bộ phận truyền thông nội bộ của The Coffee House khuyên: "Chúng tôi không hề thu bất kỳ khoản phí nào đối với ứng viên, kể cả ứng trước và được hoàn lại. Nếu hình thức tuyển dụng lấy danh nghĩa The Coffee House có thu phí, thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào đều là mạo danh. Chúng tôi cũng chỉ tuyển dụng trực tiếp chứ không thông qua bất kỳ đơn vị môi giới tuyển dụng nào. Và hơn nữa, chúng tôi chỉ phỏng vấn ứng viên tại văn phòng chính hoặc những cửa hàng của The Coffee House chứ không phải tại một địa chỉ nào khác mà không có hình ảnh thương hiệu The Coffee House".

Còn anh Lê Thanh Hải đưa ra lời khuyên với SV khi muốn kiếm việc làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi Ministop: "SV có thể đến cửa hàng Ministop để hỏi những nhân viên về quy trình tuyển dụng, hoặc tìm đến đúng địa chỉ của Công ty TNHH Ministop (tầng 21, Trường ĐH Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh) hoặc những cửa hàng có dấu hiệu nhận biết của Ministop. Tuyệt đối không nên vội vã tin những thông tin trên mạng xã hội mà phải kiểm chứng kỹ càng".

Anh Hải cũng khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn không hề có mối liên hệ nào với Phương Đông SC. Chúng tôi cũng không thu phí ứng viên đến xin việc làm mà ngược lại còn hỗ trợ tiền cho các ứng viên sau khi tham gia huấn luyện nghiệp vụ bán hàng 3,5 ngày".

Đại diện của hai thương hiệu Ministop và The Coffee House cũng cho biết những trang fanpage "TCH Life Careers VN", "Ministop's Việt Nam - Tuyển Dụng" đang bị giới SV phản ánh, "bóc phốt" không phải của Công ty TNHH Ministop VN và Công ty CP TMDV Trà Cà Phê VN.

Ở động thái liên quan, theo ghi nhận của PV, sau phản ánh của Thanh Niên thì vào tối 24.5, hai trang fanpage "TCH Life Careers VN", "Ministop's Việt Nam - Tuyển Dụng" mà "Công ty Phương Đông SC" sử dụng để giăng bẫy nhằm lừa tiền SV đã "bốc hơi" khỏi Facebook.