Vải chống cháy trong nước sản xuất rẻ hơn 20% so với nhập khẩu

Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - cho biết sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ dệt nhuộm của Vinatex và công nghệ Nano của Kova nhằm giảm thiệt hại về người và của khi tình trạng cháy nổ vẫn diễn ra. Đồng thời, loại vải này còn là sản phẩm xanh, thân thiện, đáp ứng với môi trường và mở màn cho một chuỗi sản phẩm mới trong chương trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh của Vinatex.

Thị trường quần áo từ vải chống cháy trên thế giới dự kiến tăng từ 3,25 tỉ USD năm 2020 lên 5,11 tỉ USD năm 2027. Trong khi đó, với một số đặc tính vượt trội khác so với các loại vải trên thị trường, sản phẩm vải chống cháy Vinatex - Kova có thể dùng may quần áo bảo hộ lao động trong các ngành sản xuất như dầu khí, xăng dầu, điện, khai thác mỏ, hàng không, hóa chất đồng thời sử dụng cho các sản phẩm trong sinh hoạt hằng ngày như: rèm cửa, bọc sofa, bàn để là quần áo, tạp dề nấu ăn, tủ vải quần áo, bạt che xe 2 bánh, 4 bánh, trùm phủ kiot… Việc Vinatex và Kova tiếp cận nghiên cứu đặc trưng là một hướng đi riêng, tập trung vào thị trường ngách đầy tiềm năng.





Còn chia sẻ từ ông Phạm Xuân Trình - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam - ước tính, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 120 triệu USD vải có tính chất chống cháy để may đồ bảo hộ lao động trong nước hay xuất khẩu. Loại vải Vinatex - Kova sản xuất trong nước dự kiến sẽ khoảng 14 - 15 USD/m2, rẻ hơn từ 15 - 20% so với vải chống cháy nhập khẩu.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova - loại vải này được sản xuất từ sợi meta - aramid và chất chống tĩnh điện trong vật liệu dệt đã được phủ nano từ vỏ trấu - được thế giới công nhận và đánh giá cao. Đây là sản phẩm nano xanh khi cháy có các hợp chất hữu cơ bay hơi VOC gần bằng 0… Tính năng vượt trội này giúp bảo vệ người sử dụng không chỉ hạn chế những thiệt hại do đám cháy gây ra mà còn không bị ngạt bởi khói độc, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người...