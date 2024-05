Vận chuyển hóa chất, người đàn ông bị a xít văng trúng gây bỏng mắt

Ngày 9.5, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị a xít Clohidric gây bỏng mắt.

Trước đó, trong lúc vận chuyển các thùng hóa chất, anh D.M.L (36 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) không may bị một lượng dung dịch a xít Clohidric bắn vào mắt và một số vị trí khác trên thể. Lập tức, anh L. được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng mắt đau nhức dữ dội, đỏ mắt và chảy nước mắt liên tục.

Anh D.M.L bị a xít Clohidric bắn trúng gây bỏng mắt



Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng mắt do hóa chất độ 1. Tình trạng giác mạc tróc hết toàn bộ biểu mô, nhưng không thiếu máu rìa, kết mạc không hoại tử. Bệnh nhân được rửa mắt, loại bỏ ghèn và dị vật, sau đó nhập viện.

Bác sĩ Đỗ Tiến Đức (Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ) cho biết bỏng mắt do hóa chất ở kết mạc và giác mạc là một cấp cứu nhãn khoa và cần được can thiệp ngay lập tức. Tổn thương có thể để lại những di chứng nặng nề và suy giảm thị lực. Bỏng mắt do kiềm thường thâm nhập nhanh và sâu hơn a xít. Các mô bị tổn thương sẽ tiết ra các enzym gây phân hủy protein dẫn đến tổn thương nặng hơn. Các tổn thương do a xít thường ít độc hại hơn kiềm. Chúng làm biến tính protein và tạo thành một hàng rào ngăn cản axit thâm nhập sâu hơn.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, tai nạn lao động ở mắt thường xuyên xảy ra, phần lớn do người dân chủ quan, không áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động. Vì vậy, khi lao động, làm vườn, phun thuốc trừ sâu hay vận chuyển hóa chất, người dân nên hết sức lưu ý cẩn trọng, dùng kính bảo hộ che chắn mắt, tránh các trường hợp tai nạn ảnh hưởng đến thị lực, nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.