Vận động bị can đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam ra đầu thú

Ngày 28.9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa vận động bị can Nguyễn Văn Huy (33 tuổi, trú H.Hải Hà, Quảng Ninh) ra đầu thú. Huy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt ngày 10.5 về hành vi đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam.



Bị can Nguyễn Văn Huy ra đầu thú về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam N.K

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23.10.2022, trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện Vương Xuân Hải (40 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) điều khiển ô tô chở theo 11 người Trung Quốc. Quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy cả 11 người Trung Quốc đều không có giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan An ninh điều Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và xác định các bị can Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Thanh (38 tuổi, trú H.Hải Hà, Quảng Ninh) là 2 người đã đón nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ bờ biển Trà Cổ (TP.Móng Cái) đến khu vực đường dẫn lên Trạm thu phí cao tốc H.Hải Hà để giao sang xe của bị can Vương Xuân Hải.

Hai bị can Phạm Văn Thanh (trái) và Vương Xuân Hải N.K

Khi Vương Xuân Hải đang chở số người Trung Quốc nói trên lên TP.Hà Nội thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.



Sau vụ việc, Nguyễn Văn Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã.

Đến ngày 17.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra đề nghị truy tố Vương Xuân Hải, Phạm Văn Thanh về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và tách hành vi của Nguyễn Văn Huy để điều tra theo vụ án riêng.