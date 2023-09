Vận động bị cáo bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Ngày 8.9, tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông và Công an xã Vĩnh Hậu A (H.Hòa Bình, Bạc Liêu) xác minh, vận động bị cáo Vũ Thế Chiến (38 tuổi, ngụ TT.Đức An, H.Đắk Song, Đắk Nông), bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, chủ động đến công an đầu thú.

Bị cáo Vũ Thế Chiến chủ động đến công an đầu thú LAN ANH

Theo hồ sơ của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất với ông V.V.L (ngụ cùng địa phương), ngày 13.2.2020, Chiến dùng dao chém ông L. gây thương tích nặng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chiến về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 3.9.2020, TAND H.Đắk Song xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chiến 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau phiên tòa sơ thẩm, Chiến làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 27.11.2020, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Trong thời gian chờ chấp hành án, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 27.4.2023, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Chiến.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng, Chiến đã đến Công an xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) đầu thú. Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Chiến để bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý về hành vi trốn lệnh truy nã.