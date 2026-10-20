Vận động người mù chữ đến lớp sẽ được nhận hỗ trợ 200.000 đồng/học viên

Ngày 20.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thông qua nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, người được cơ sở, đơn vị tổ chức lớp xóa mù chữ phân công tuyên truyền, vận động người mù chữ, tái mù chữ tham gia học được hỗ trợ 200.000 đồng/học viên/giai đoạn. Khoản hỗ trợ được chi khi học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ của giai đoạn đó.

Theo UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện còn 16.897 người từ 15-60 tuổi mù chữ mức độ 1 (chưa học xong lớp 3), chiếm 1,18%. Số người mù chữ mức độ 2 (chưa học xong lớp 5) là 44.382 người, chiếm 3,1% trong tổng số 1.431.068 người cùng độ tuổi.

Phần lớn người còn mù chữ đang trong độ tuổi lao động, có thu nhập thấp, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một lớp phổ cập giáo dục tại phường Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ người lớn, Khánh Hòa còn khoảng 14.219 thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi chưa hoàn thành chương trình THCS, chiếm 6,06%. Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, nghỉ học để phụ giúp gia đình, sống chủ yếu ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ học ban đêm được hỗ trợ tiền thắp sáng 150.000 đồng/lớp/tháng, tính theo thời gian thực học. Mỗi lớp được chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập không quá 250.000 đồng. Sách giáo khoa được mua dùng chung, học viên mượn đầu kỳ và trả lại sau khi học xong để dùng cho các lớp sau.

Nghị quyết cũng quy định phụ cấp 300.000 đồng/người/tháng cho người tổ chức, quản lý lớp học trong thời gian lớp được duy trì. Mỗi trường tiểu học hoặc THCS phân công một lãnh đạo chịu trách nhiệm việc này.

Giáo viên trong biên chế dạy lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục được trả lương theo quy định, dạy vượt giờ chuẩn thì được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Người tình nguyện dạy lớp xóa mù chữ được trả tiền công theo hợp đồng lao động, đồng thời được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại.

Các lớp học ban đêm tại trung tâm học tập cộng đồng được chi tiền điện hoặc dầu đèn, hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.

Nghị quyết cũng quy định mức chi cho các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa là đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 vào năm 2030.