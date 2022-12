Văn hoá lái xe an toàn đồng hành ngày thanh niên cùng hành động

Trong đó, ngày 17.12, Honda Phát Tiến (ô tô - moto - xe máy) đã đồng hành cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023”.

Ngoài ra, cũng trong ngày 17.12, Honda Phát Tiến đã phối hợp cùng Trường ĐH An ninh tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” với sự tham gia hơn 1.000 người. Đây là hoạt động hưởng ứng cấp bộ tại khu vực phía nam nhằm phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII thành công.

Nội dung chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” tại Trường ĐH An ninh bao gồm nhiều hoạt động như: Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”; Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông với nội dung tập huấn lái xe an toàn hạng B2, hạng A1… Trong đó, văn hóa giao thông với nội dung tập huấn lái xe an toàn được tham gia huấn luyện bởi các chuyên gia về lái xe an toàn đến từ Honda Phát Tiến.





Với 25 hình thành và phát triển, ngoài nỗ lực mang đến sự thoả mãn cho khách hàng trong dịch vụ cung cấp giải pháp di chuyển, Honda Phát Tiến là một trong những công ty đi đầu trong hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động danh cho thế hệ trẻ: học sinh, sinh viên, đoàn viên…

Hàng năm, Honda Phát Tiến tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho hàng ngàn học viên từ hạng A1, A2 đến B2. Đó là những đóng góp thiết thực để hưởng ứng phong trào tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trong giới trẻ.

Honda Phát Tiến cũng đã được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều lần tặng bằng khen về các thành tích xuất sắc trong hoạt động an toàn giao thông.