PGS-TS Lâm Nhân ẢNH: NVCC

"Tôi cho rằng việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm và khẳng định vị trí của văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước. Không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, mà đó còn là cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Một lời nói chân thành, thái độ tôn trọng, thân thiện với cộng đồng, hành động giúp đỡ người gặp khó khăn hay ý thức giữ gìn môi trường sống đều là những biểu hiện cụ thể của văn hóa.

Theo tôi, điều quan trọng là những giá trị được tôn vinh có thực sự lan tỏa vào đời sống hay không. Văn hóa phải trở thành nền tảng trong suy nghĩ, hành động của mỗi cá nhân và từng cộng đồng. Khi những giá trị tốt đẹp được thực hành thường xuyên, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của xã hội", PGS-TS Lâm Nhân khẳng định.

Theo ông, văn hóa ứng xử có vai trò như thế nào trong xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái? Ông nhìn nhận thế nào đối với những hạn chế về văn hóa ứng xử trong đời sống hiện nay?

Văn hóa ứng xử phản ánh khá rõ chất lượng đời sống của xã hội. Chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, khoa học, công nghệ, nhưng nếu các mối quan hệ giữa con người thiếu sự tôn trọng, thân thiện, chia sẻ, trách nhiệm thì sự phát triển ấy chưa thực sự toàn diện.

Tôi cho rằng những hạn chế trong văn hóa ứng xử hiện nay là vấn đề đáng quan tâm, thậm chí có thể xem là một điểm nghẽn trong quá trình xây dựng con người và môi trường văn hóa, với các biểu hiện: ứng xử thiếu chuẩn mực, bạo lực học đường, bạo lực và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp trên không gian mạng, sự vô cảm, sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa nhận thức và hành động.

Trước những vấn đề nổi cộm về ứng xử thiếu chuẩn mực trong gia đình, cộng đồng và trên không gian mạng thời gian qua, theo ông đâu là những việc nên ưu tiên thực hiện ngay để khắc phục hiện tượng này?

Để khắc phục, trước hết phải bắt đầu từ gia đình, nơi hình thành những giá trị đầu tiên của mỗi con người. Bên cạnh đó là nhà trường, nơi không chỉ truyền đạt tri thức mà còn giáo dục nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa của các cộng đồng. Các cơ quan, tổ chức, các KOL và những người giữ vị trí lãnh đạo phải thể hiện vai trò định hướng và nêu gương trong ứng xử có văn hóa. Việc xây dựng môi trường văn hóa không nên chỉ dừng ở khẩu hiệu hay các phong trào mang tính hình thức, mà phải được đánh giá bằng những thay đổi cụ thể trong hành vi ứng xử hằng ngày.

Trong gia đình, cần phải có sự quan tâm, lắng nghe giữa các thế hệ. Trong cộng đồng, cần lan tỏa thái độ bao dung, chia sẻ, biết nghĩ cho người khác, không phân biệt đối xử, đặc biệt với những người yếu thế. Đối với không gian mạng, mỗi cá nhân phải ý thức rằng hành vi trên môi trường số cũng phản ánh văn hóa của chính mình. Tự do bày tỏ quan điểm phải đi cùng trách nhiệm, sự tôn trọng, ý thức về hậu quả của thông tin được chia sẻ. Các cơ quan chức năng chú trọng tăng cường giáo dục, truyền thông, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm nhân phẩm hoặc kích động bạo lực.

Bên cạnh biện pháp quản lý, việc tạo dựng môi trường khuyến khích hành vi tích cực, lan tỏa những tấm gương đẹp cũng hết sức quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng xây dựng văn hóa ứng xử không phải trách nhiệm riêng của ngành văn hóa, mà là công việc chung của toàn xã hội, trong đó mỗi người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thực hành và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có trọng trách như thế nào trong giai đoạn phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa "phủ sóng" hiện nay?

Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm không chỉ đào tạo những người có kiến thức chuyên môn mà còn hình thành đội ngũ có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, nhà trường luôn chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa; đồng thời quan tâm đến chuyển đổi số, bảo vệ di sản và phát triển các nguồn lực sáng tạo. Thuận lợi lớn nhất là nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực văn hóa ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thị trường lao động và phương thức sáng tạo cũng đặt ra nhiều thách thức. Tôi cho rằng đào tạo nhân lực văn hóa hôm nay không chỉ hướng đến việc bảo tồn những giá trị đã có, mà còn phải trang bị năng lực tạo ra những giá trị mới trên nền tảng bản sắc dân tộc.

Xin cảm ơn ông.