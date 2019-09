Alicia Keys: Họa mi nước Mỹ 'miễn nhiễm' với scandal

Sinh ra và lớn lên ở khu người da màu Harlem, Alicia Keys cố giữ nguyên cho mình những nét chấm phá đặc biệt của môi trường sống này trong từng ngóc ngách cuộc đời. Cô được hãng Columbia ký hợp đồng thu âm vào năm 16 tuổi sau khi sớm tốt nghiệp thủ khoa Trường Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của New York. Kể từ khi tung ra album đột phá chấn động toàn cầu Song in A Minor năm 2001, Alicia Keys đã "thu hoạch" một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, 15 giải Grammy, là bà hoàng của những đĩa bạch kim, phát hành 7 album phòng thu và bán được hơn 30 triệu bản. Nếu nói chính xác ra phải là 15,5 chiếc kèn vàng mới đúng. Bởi ở lễ trao giải Grammy năm 2005, John Mayer đã bẻ đôi kèn vàng mình được nhận để chia tặng một nửa cho Alicia Keys, vì cảm thấy bài hát If I Ain't Got You cũng xứng đáng giành giải Bài hát của năm chẳng kém gì tác phẩm của anh. Cô gái dòng nhạc R&B màu da ngăm ngăm xét ra đã đi những chặng đường thành công thẳng thớm, không nhiều trắc trở, dù hành trình âm nhạc trong làng giải trí với những trò mèo, mánh lới hậu trường hay giông lốc ngôn từ báo chí luôn bủa vây. Keys có lẽ là một ngôi sao hiếm hoi chẳng phải nỗ lực dựa hơi ai hay phải vất vả trải qua các cung đoạn “tắt đèn làm lại” cho sự nghiệp. Với cô, mỗi lần sáng tạo đều thấy mình đã làm tốt nhất, cho ra sản phẩm hài lòng nhất, và hoàn toàn tự tin vào sự nở hoa thành công của những đứa con tinh thần.

Trong vài năm qua, cô đã "lột xác", từ một ca-nhạc sĩ kiêm tay dương cầm hàng đầu làng giải trí, thành một nhà sản xuất, diễn viên, rồi người hoạt động xã hội nhiệt thành. Keys là đồng sáng lập tổ chức Keep a Child Alive, giúp đưa thuốc đặc trị đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở châu Phi và Ấn Độ, cũng như chống lại sự kỳ thị của xã hội đối với các bệnh nhân. Gần đây, cô còn đứng ra chung tay thành lập She Is the Music, một tổ chức phi lợi nhuận tổ chức các trại sáng tác và tham vấn chuyên môn toàn nữ, với mục tiêu tạo bình đẳng giới trong ngành công nghiệp âm nhạc. Với Alicia, phụ nữ nằm ở chuẩn cao hơn vì chiếm vị trí quan trọng trong sự tiến hóa của loài người. Do nắm trọng trách nhiều vai trò thiết yếu của cuộc sống , nên nữ giới thực sự có sức mạnh giữa chủng loại vĩ đại nhất hành tinh xanh. Quan điểm nữ quyền này đã được thể hiện rõ ràng trong một số tít tựa bài hát như A Woman’s Worth (Cô gái đáng giá), Superwoman (Nữ siêu nhân) hay Girl on Fire (Cô gái trên lửa)... Hai từ “năng lượng” cũng là thuật ngữ Alicia Keys hay dùng nhất trong các mùa cô tham gia làm giám khảo The Voice.