'Baby shark' ra mắt phiên bản mới khuyến khích rửa tay

Baby shark từ lâu đã là ca khúc quen thuộc đối với các em nhỏ và phụ huynh bởi những giai điệu vui nhộn về một gia đình cá mập cùng phần hình ảnh đẹp mắt. Hiện tại Baby shark đã đạt hơn 4,9 tỉ lượt xem trên YouTube và nổi tiếng khắp toàn cầu.

Mới đây, thương hiệu giáo dục trẻ em Pinkfong - nhà sở hữu ca khúc này đã tung ra một video mới mang tên Wash your hands with Baby shark như một cách chung tay để đẩy lùi dịch Covid-19 . Vẫn mang những giai điệu ''gây nghiện'' như cũ nhưng lần này Pinkfong đã biến tấu lời bài hát thành ''Wash your hands, doo doo doo doo doo/Grab some soap, doo doo doo doo doo/Rub your hands, doo doo doo doo doo/Rinse your hands, doo doo doo doo doo/Dry your hands, doo doo doo doo doo''.