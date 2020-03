Bạn gái em chồng Hà Tăng được báo Anh khen phong cách thời trang mùa dịch

Không chỉ gây thiệt hại nhiều mặt, đại dịch Covid-19 còn trở thành nỗi ám ảnh toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin tiêu cực về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng tồn tại không ít câu chuyện lạc quan thời điểm này. Mới đây, tờ Daily Mail của Anh gây chú ý khi đăng tải bài viết với nhan đề: “Make it fashun! Instagram stars protect themselves from the coronavirus in face masks Without sacrificing an ounce of style” (tạm dịch: Thời trang chưa nào! Những ngôi sao Instagram đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 nhưng cũng không kém phần sành điệu). Đáng chú ý, hot girl Linh Rin giữ vị trí đầu tiên trong loạt ảnh của bài viết này.