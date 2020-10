Báo Thanh Niên phát động cuộc thi viết Hà Nội thành phố tôi yêu

THỂ LỆ Cuộc thi viết chủ đề “Hà Nội thành phố tôi yêu” 1. Đối tượng dự thi - Công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài. Người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.



- Thành viên Ban giám khảo, nhân viên, cộng tác viên Báo Thanh Niên và đơn vị tài trợ không được tham gia cuộc thi này. 2. Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế 3. Nội dung cuộc thi - Tác phẩm thể hiện cảm xúc, kỷ niệm, ký ức... của người viết về Hà Nội, từ nếp sinh hoạt, nét tính cách của người dân nơi đây đến những vẻ đẹp mang dấu ấn, đặc trưng của thành phố này thể hiện ở văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, di sản...; những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hằng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh sống, học tập, làm việc... - Phản ánh ước muốn của người viết xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình hơn. 4. Quy cách về tác phẩm dự thi - Tác phẩm dự thi dài không quá 1.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (BTC đảm nhận việc chuyể ngữ), khuyến khích đính kèm hình minh họa của chính tác giả. - Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi. - Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. - Bài viết có thể đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4. - Tác phẩm gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh. 5. Tiêu chí chấm giải * Các tác phẩm tham gia chấm vòng sơ khảo: - Tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức. - Tác phẩm dự thi có đầy đủ thông tin người tham dự theo quy định của Ban tổ chức. * Vòng chung khảo: Ban tổ chức tổng hợp điểm từ các thành viên Ban giám khảo và công bố các giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp. * Giải thưởng được yêu thích nhất: Bài dự thi có số lượt like cao nhất trên Thanh Niên Online. 6. Cách thức gửi bài dự thi - Gửi qua box “Gửi bài dự thi” trên Thanh Niên Online - Gửi qua email của chương trình: hanoitoiyeu@thanhnien.vn - Gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM hoặc 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (ghi rõ: Bài viết cuộc thi Hà Nội tôi yêu) 7. Thời hạn gửi bài dự thi - Từ khi chương trình công bố 10.10 đến hết ngày 31.12.2020 8. Giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng: 100.000.000đ bao gồm: - 01 giải nhất: Trị giá 20.000.000đ. - 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000đ. - 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ. - 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ. - 01 giải Bài viết được bạn đọc yêu thích nhất: Trị giá 5.000.000đ. - Danh sách người đoạt giải sẽ được công bố trên Báo Thanh Niên và website Thanhnien.vn (báo online). - Khi tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi có thể xem xét quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp. 9. Quy định chung - Người dự thi đồng ý với tất cả quy định trong thể lệ cuộc thi. - Tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Bài viết vi phạm nội quy của Ban Tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước. - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức. - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được. - Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. - Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải. - Người đoạt giải có trách nhiệm thông báo về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban Tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải đến tham dự mà không xác nhận tham dự Lễ trao giải với BTC trước đó, giải thưởng bằng hiện kim sẽ được chuyển khoản theo thông tin và hồ sơ do người đoạt giải cung cấp. Giải thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi theo hình thức thư bảo đảm theo thông tin người đoạt giải cung cấp và không được quy đổi thành tiền. BTC không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc hoặc hư hỏng giải thưởng bằng hiện vật trong quá trình vận chuyển. - Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả. - Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.