Bi Rain lộ ảnh mệt mỏi, kém sắc trên phim trường

Được biết hình ảnh mới của tài tử xứ Hàn được dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau từ hôm 22.8 đến nay. Trong hình, ông xã của Kim Tae Hee được nhận xét là trông kém phong độ hơn trước. Gương mặt anh trông kém sắc, mệt mỏi, làn da có phần vàng vọt, hai má hóp lại và xuất hiện quầng thâm ở mắt. Hình ảnh trên được chụp tại phim trường nơi Bi Rain đang bận rộn quay phim. Lúc này, fan của tài tử sinh năm 1982 bắt gặp anh và một đồng nghiệp khác cùng đến một cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, đuối sức. Tình trạng của nam diễn viên phim Ngôi nhà hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

So với những hình ảnh rạng rỡ được Bi Rain cập nhật trên Instagram, ảnh do fan chụp tại phim trường cho thấy nam diễn viên tiều tụy và mệt mỏi hơn hẳn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH QQ

Cũng theo QQ, nam diễn viên đang đảm nhiệm vai diễn luật sư Lee Jae Sang trong phim Welcome 2 life đóng cặp cùng mỹ nhân phim người lớn Lim Ji Yeon. Tác phẩm được phát sóng từ hôm 5.8 trên đài MBC và nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả truyền hình. Đặc biệt, trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ này, Bi Rain vẫn nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ công chúng nhờ lối diễn xuất được nhận xét tự nhiên, tinh tế và không kém phần dí dỏm. Từ những phản hồi tốt của người xem, đoàn làm phim đang phải tích cực làm việc với lịch quay dày đặc để không phụ lòng kỳ vọng của công chúng yêu mến tác phẩm.

Cuộc sống của Bi Rain trong thời gian tới sẽ bận rộn hơn khi anh phải hoàn thành lịch trình dày đặc, thêm vào đó, vợ anh là Kim Tae Hee sắp lâm bồn lần 2, dự kiến vào tháng 9 này. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, hỏi han đến nam nghệ sĩ đồng thời không quên nhắn nhủ anh chú ý đến sức khỏe bản thân để có thể duy trì việc quay phim và chuẩn bị cùng bà xã đón thêm đón nhóc tì mới.

Người hâm mộ tích cực gửi xe cà phê, đồ ăn đến phim trường để khích lệ tinh thần Bi Rain và đoàn làm phim ẢNH: INSTAGRAM NV

Bi Rain sinh năm 1982 và là một trong những nam thần tượng có sự nghiệp âm nhạc lẫn diễn xuất thành công tại xứ kim chi. Anh gia nhập làng giải trí xứ Hàn vào năm 2002 và ghi dấu ấn với album đầu tay Bad Guy rồi nổi tiếng nhờ hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng khác như: How to avoid the sun, It's Raining, Enternal Rain, Rain’s World… Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp cầm mic, Bi Rain còn được đánh giá cao với vai trò diễn viên. Anh từng nổi tiếng khắp châu Á với tác phẩm Ngôi nhà hạnh phúc đóng cùng Song Hye Kyo và ghi dấu ấn mạnh mẽ với các tác phẩm như: Tìm lại tình yêu, Quý ông trở lại, Người tình kim cương, Người điên yêu, Vua tốc độ…

Không chỉ là tên tuổi được săn đón trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu ca nhạc, đời tư của Bi Rain cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Anh hẹn hò với nữ diễn viên Kim Tae Hee và về chung nhà với người đẹp vào tháng 1.2017 bằng hôn lễ giản dị, riêng tư. Tháng 10 cùng năm, cặp sao đón con gái đầu lòng và chuẩn bị chào mừng thêm thành viên mới vào tháng 9.2019. Hai nghệ sĩ trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người trẻ Hàn bởi hôn nhân hạnh phúc, không khoa trương.